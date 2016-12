Stand: 30.12.2016 10:00 Uhr

Mats, Waisenkinder - und ganz viel Fußball von Andrea Schmidt

19 Jahre, hellblonde Haare, Fußballerbeine, Kieler Slang: Das ist Mats Möller. Noch vor kurzem hatte der Kicker aus Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Möglichkeit, den Sprung in die Profi-Fußballerwelt zu schaffen, doch er entschied sich dagegen. Mats wollte nach dem Abitur reisen, Spanisch sprechen - und etwas Sinnvolles tun. Nun ist er in der Dominikanischen Republik in einem Kinderdorf und kickt mit Waisenkindern. "Das ist absolut super", schwärmt der Blondschopf.

Schulsport plus drei Fußballmannschaften

Kicken klingt entspannt: Zu seinem Job gehört aber noch so einiges mehr. Zum einen hilft er an drei Tagen in der Woche im Sportunterricht in der Schule. Zum anderen trainiert er mittlerweile drei Fußballmannschaften. Von kleinen Mädchen bis zu großen, sportlichen Jungs ist alles dabei. Mats organisiert Spiele und Turniere - ein Vollzeitjob. "Fußball hat hier noch keine große Bedeutung. Baseball ist die Hauptsportart und dahinter kommt Basketball", sagt Mats.

"Schnell, wissbegierig und super herzlich"

Umgeben von Zuckerrohrfeldern und Kokospalmen baut Mats nun täglich seine Hütchen und Stangen für das Training auf. Bei 30 Grad Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit bringt er den Kids sauberes Passspiel, gute Technik, Zweikampfverhalten und Torschuss bei. "Die Kinder können laufen wie nix Gutes. Aber beim Passspiel und der Technik hapert es natürlich noch." Allerdings sind die Dominikaner extrem wissbegierig. "Und super herzlich. Ich werde oft an den Haaren gestreichelt und bekomme Komplimente wie: 'Tolles Training!'", lächelt der Norddeutsche. Und das tut gut.

Traurige Geschichten im Kinderdorf

Das nph-Kinderdorf Casa Santa Ana in der Nähe von San Pedro de Macoris ist umgeben von vielen Elendsvierteln. 235 meist dunkelhäutige Mädchen und Jungen leben in dem Dorf. Ihre Eltern sind entweder gestorben oder sie sind so arm, dass sie den Nachwuchs nicht ernähren können. Das Kinderdorf besteht aus 15 Wohnhäusern, zwei Schulgebäuden, Freizeitplätzen und jeder Menge hilfsbereiter Menschen.

Mutter Anja: "Mats ist sehr sozial und kinderlieb"

Mats selbst pendelt zwischen zwei verschiedenen Unterkünften hin und her. Luxus wie zu Hause an der Kieler Förde hat er hier nicht, ist ihm aber auch total egal. "Er ist ein bescheidener Junge", sagt seine Mutter Anja. "Und Mats ist sehr sozial und kann gut mit Kindern umgehen. Dieser Aufenthalt ist genau richtig und wird ihn im Leben weiterbringen."

Vater Andreas reist hinterher

Mats Vater ist selbst Fußballtrainer in Preetz (Kreis Plön) und dem Sport seit Jahrzehnten verbunden. "Mein Papa ist jetzt ein bisschen neidisch auf das, was ich hier aufbaue", grinst der 19-Jährige. Und so lässt es sich Andreas Möller nicht nehmen, seinen großen Sohn Ende Februar zu besuchen und das Fußballwerk seines Sprösslings persönlich zu begutachten.

Merkwürdiges Weihnachten bei 30 Grad

Heimweh hat Mats übrigens kaum, verrät er. Dazu hat er in der Dominikanischen Republik einfach zu viel um die Ohren. Allerdings: "Weihnachten und Silvester hier bei 30 Grad zu feiern, ist schon ein bisschen merkwürdig", lacht er. Am 5. März fliegt Mats Möller nach einem halben Jahr Aufenthalt wieder zurück in die Heimat. Seine Freunde finden es "cool", was er zurzeit auf die Beine stellt. Vielleicht geht es nach seinem Abenteuer noch nach Südafrika - und später dann irgendwohin zum Studieren. "Ich denke, es wird Sportmanagement oder Hotelmanagement", sagt Mats. Und eins bleibt natürlich immer in seinem Leben: Fußball.

