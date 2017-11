Matratzenbrand löst Großeinsatz in Klinik aus

NDR 1 Welle Nord - Guten Morgen Schleswig-Holstein - 07.11.2017 07:40 Uhr

Im Lubinus Clinicum in Kiel hat es am Dienstagmorgen in einem Patientenzimmer gebrannt. Einsatzkräfte mussten eine komplette Station räumen. Mehrere Menschen wurden verletzt.