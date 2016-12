Stand: 28.12.2016 20:57 Uhr

Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Regionalbahn

In Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Mittwochabend ein Auto auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Auch eine Schnellbremsung des Zugführers konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Nach Informationen der Bundespolizei wurde der Pkw dabei auf eine Wiese geschleudert. Der Wagen blieb dort auf dem Dach liegen. Für einen der Insassen kam jede Hilfe zu spät, der 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei 17-Jährige wurden schwer verletzt.

Bahnunfall bei Süderbrarup Schleswig-Holstein Magazin - 28.12.2016 19:30 Uhr In Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg ist eine Regionalbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall starb ein 19-Jähriger zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.







Bundespolizei ermittelt

Der Zugführer erlitt einen Schock - die rund 60 Reisenden blieben unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Kiel und Flensburg wurde wegen der Bergungsarbeiten in Süderbrarup gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der unbeschrankte Bahnübergang gilt als Unfallschwerpunkt. Darauf weisen auch Schilder hin. Außerdem gibt es an dieser Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde. Gesichert ist der Übergang mit Andreas-Kreuzen.

