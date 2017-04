Stand: 16.04.2017 14:32 Uhr

Jetski-Fahrer in Ostsee ums Leben gekommen

Ein Jetski-Fahrer ist am Sonntag tot am Strand bei Dahme in Ostholstein gefunden worden. Gestern Nachmittag war der 50 Jahre alte Mann aus Niedersachsen in Grömitz mit dem Jetski gestartet. Vier Stunden später war er immer noch nicht zurück, so dass seine Frau die Polizei einschaltete und ihn als vermisst meldete. Daraufhin startete eine große Suchaktion.

Polizei prüft Jetski

Mit etlichen Booten, drei Hubschraubern und einem Flächenflugzeug der deutschen Marine wurde nach dem Mann gesucht. Auch die dänische Marine war beteiligt. Der Jetski-Fahrer hatte ein Handy bei sich, doch obwohl es geortet werden konnte, blieb der Mann unauffindbar. Die Einsatzkräfte mussten die Suche in der Nacht ergebnislos abbrechen. Sonntagvormittag dann wurde der Jetski führerlos nahe der Insel Poel gefunden. Der Mann lag leblos am Strand bei Dahme. Die Polizei prüft nun, ob der Jetski technisch in Ordnung war.

