Stand: 18.03.2017 16:03 Uhr

Malen, kleben, kratzen: Die Kunst der Ostereier

Tuschkasten auf, Pinsel anfeuchten und Eier bemalen - Hauptsache schön bunt. Dass Eier-Dekorieren nicht nur Kinderkram sein muss, sondern auch künstlerisch anspruchsvoll sein kann - darum geht's an diesem Wochenende in Eutin. Etwa 30 Aussteller zeigen ihre Werke auf dem traditionellen Ostereiermarkt im Ostholstein-Museum. Dabei kommen die Künstler nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den Niederlanden, Polen und Ungarn.

Schalen-Kunst auf dem Ostereiermarkt in Eutin Schleswig-Holstein Magazin - 18.03.2017 19:30 Uhr Vier Wochen vor Ostern liefert der Ostereiermarkt in Eutin viele Ideen, Eier mal anders zu dekorieren. NDR Reporterin Kristin Recke hat sich bei einer echten Expertin umgeschaut.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Markt mit langer Tradition

Neben dem klassischen Malen und Bekleben zeigen die Aussteller auch in Batik, Kratz- oder Ätztechnik verzierte Eier. Die Ausstellung im Ostholstein-Museum hat mittlerweile eine lange Tradition in Eutin. Der Ostereiermarkt startet immer vier Wochen vor Ostern - in diesem Jahr zum 23. Mal. Am Sonnabend und Sonntag hat der Markt zwischen 10 und 19 Uhr für Besucher geöffnet.

In Eutin kommt nicht nur Farbe auf die Eier



















Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.03.2017 | 19:30 Uhr