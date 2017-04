Stand: 29.04.2017 13:47 Uhr

"MSC Fantasia" macht in Kiel fest

Das Kreuzfahrtschiff "MSC Fantasia" hat am Sonnabend in Kiel festgemacht. Es gilt als eines der größeren Kreuzfahrtschiffe. 333 Meter ist es lang, fast 38 Meter breit und etwa 67 Meter hoch. Insgesamt hat es 18 Decks. Fast 3.300 Menschen können hier an Bord gehen, dazu kommen noch mal etwa 1.370 Besatzungsmitglieder. Heute Abend fährt die "MSC" Fantasia weiter nach Kopenhagen.

333-Meter-Kreuzfahrtschiff im Kieler Hafen









142 Schiffsanläufe in dieser Saison

Auf hoher See kann das Schiff bis zu 18 Knoten erreichen. Die "MSC Fantasia" läuft den Kieler Hafen in dieser Kreuzfahrtsaison insgesamt 21 Mal an. Den Start in die Saison machte am 9. April die "AIDAcara", die "AIDAvita" wird am 21. Oktober den Abschluss machen. Insgesamt sind laut der Webseite von Port of Kiel aktuell 142 Schiffsanläufe geplant - von 28 verschiedenen Schiffen. Im vergangenen Jahr waren es mit 147 Anläufen etwas mehr.

Riesenkreuzfahrtschiff zu Gast in Kiel NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.04.2017 12:00 Uhr Autor/in: Kathrin Völckers Im Kieler Hafen ist ein ganz besonderes Schiff zu Gast. Die "MSC Fantasia" gehört zu den größeren Kreuzfahrtschiffen. Sie ist 333 Meter lang. Auf hoher See kann sie bis zu 18 Knoten erreichen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2017 | 12:00 Uhr