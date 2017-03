Stand: 08.03.2017 15:05 Uhr

Lübecker entsorgen 75 Tonnen Müll am Straßenrand

Ein altes Sofa auf dem Hinterhof, Plastiksäcke am Straßenrand oder Chemieabfälle im Gebüsch: Etwa 75 Tonnen Müll entsorgen die Lübecker pro Jahr illegal in der Hansestadt. An 630 Stellen mussten die 70 Mitarbeiter der Stadtreinigung im vergangenen Jahr wilden Müll wegräumen - zusätzliche Arbeit, für die die Steuerzahler bezahlen müssen. In Lübeck waren das 2016 insgesamt 52.000 Euro. Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe könnte der meiste Müll bei den Recyclinghöfen kostenlos entsorgt werden. Zusätzlich können die Bürger zweimal im Jahr Sperrmüll anmelden.

Viel Arbeit durch wilde Müllkippen in Lübeck Schleswig-Holstein Magazin - 08.03.2017 19:30 Uhr Zweimal am Tag entsorgen Müllsünder ihren Schutt illegal im Gebüsch, auf abgelegenen Parkplätzen oder gleich vor dem Discounter.







Illegaler Müll bleibt selten allein

Meist finden die Mitarbeiter Müllsäcke oder Sperrmüll am Straßenrand. Problematisch sei vor allem, dass immer mehr Müll dazukommt, wenn erst einmal welcher rumliegt. Manchmal ist aber auch Skurriles dabei. "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagt Thorsten Harder von den Entsorgungsbetrieben. "Vor Kurzem hat ein Kollege eine Gummipuppe gefunden. Der dachte zuerst, das sei eine Frauenleiche."

3.400 Euro Bußgeld im vergangenen Jahr

Manche Funde sind sogar gefährlich - etwa Asbest oder Altöl. Wenn Harder und seine Kollegen derartiges entdecken, muss ein Experte den Schutt überprüfen. Die Entsorgungsbetriebe ermitteln nicht, wer den Müll entsorgt hat. Das ist Aufgabe der Polizei. 133 Umweltsünder konnten im vergangenen Jahr in Lübeck ermittelt werden. Sie mussten etwa 3.400 Euro Buß- und Verwarngelder zahlen.

Illegale Müllkippen in Lübeck









