Lübecker Tigerbaby "Elsa" wird flügge von Thorsten Philipps

Schon bei der Gehege-Besichtigung hat Tigermädchen "Elsa" großen Spaß in seinem neuen Zuhause. Vor allem die Rutsche im Tigerpark Dassow hat es der kleinen Tigerin angetan. Und es dauert auch nicht lange, da sitzt sie schon ganz oben. Nur das Runterkommen ist gar nicht so einfach. "'Elsa' ist sehr verspielt und neugierig und hier ist alles noch neu für sie", sagt Pflegepapa Saad Rose. Der Besitzer des Tigerparks Dassow (Mecklenburg-Vorpommern) ist fast seit "Elsa" Geburt an ihrer Seite. Jetzt, mit sieben Monaten, zieht das Tigermädchen am Samstag nach Dassow um.

Ein Flaschenkind kommt nach Lübeck

Als ein Kilogramm leichtes Baby kommt "Elsa" im August in einem Zirkus-Raubtierwagen in Sassnitz auf Rügen zur Welt. Doch ihre Mutter will sie nicht. Eine Tierarzthelferin nimmt sie die ersten drei Monate mit nach Hause, gibt ihr die Milchflasche. Dann bringt sie "Elsa" zu Rose und seiner Lebensgefährtin Monica Farell, die in Lübeck wohnen und den Tigerpark Dassow betreiben. Sie kennen sich mit Raubkatzen aus und räumen in ihrer Wohnung für das kleine gestreifte Knäuel kurzerhand ein ganzes Zimmer frei.

Ein paar Kilo Fleisch und dann in die Ostsee zum Baden

Pflegeleicht ist die neue Mitbewohnerin nicht gerade: In der ersten Zeit gibt es jeden Morgen um 10.00 Uhr die Flasche, später noch ein paar Kilogramm Fleisch - und danach geht es zum Spazierengehen in den Wald oder an den Ostseestrand. "'Elsa' ist eine echte Wasserratte und könnte den ganzen Tag in der Ostsee baden", weiß Farell, die Tochter eines Tigerdompteurs. Am Anfang geht das Paar mit seinem ungewöhnlichen Pflegekind an der Leine überall spazieren. Die Menschen, die sie treffen, seien "tierisch begeistert" gewesen, erinnert sich Farell. Aber inzwischen habe "Elsa" zu viel Kraft und sei nicht mehr klein. "Es muss ja nicht erst was passieren", sagt Farell. Zeit also, "Elsa" zu den anderen Tigern in den Park zu bringen.

Eigenes Gehege statt WG-Zimmer

Dass "Elsa" so bald wie möglich zu ihren Artgenossen kommt, war von Anfang an klar - erst recht für die Tigerexperten Farell und Rose. Dennoch: Ganz spurlos geht der Auszug des Tigerkindes an dem Paar nicht vorbei. "Der Abschied ist ganz furchtbar", sagt Farell und unterdrückt eine Träne. "Hier im Tigerpark sind wir zwar auch mit ihr zusammen, aber es ist nicht das gleiche wie zu Hause in einer Wohnung zusammenzuleben". Lebensgefährte Rose stimmt zu: "Das tut wirklich sehr weh. Sie wird uns fehlen."

Besucher willkommen

Aber beide wissen, dass "Elsa" nicht länger bleiben kann. Ihre Krallen sind zu scharf, die Pranken sind groß - "Elsa" wiegt mittlerweile schon 50 Kilogramm. Aus dem Tigerbaby ist eine junge Tigerdame geworden, die im Tigerpark Dassow ein eigenes Gehege bekommt. Dort können alle Besucher "Elsa" ab Sonntag bestaunen. Und auch mit dem Rutschen klappt es - dank Hilfe der Pflegeeltern - am Ende schon ganz gut.

