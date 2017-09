Stand: 26.09.2017 11:35 Uhr

Lübeck möchte ins "Gedächtnis der Welt"

Die Hansestadt Lübeck hat sich mal wieder bei der UNESCO beworben: UNESCO-Welterbe ist die Stadt ja schon. Jetzt will die Stadt auch beim UNESCO-"Weltdokumentenerbe" registriert werden - mit einigen ihrer wichtigsten historischen Schriftstücke. Die sollen, so der Wunsch, künftig als Teil des "Weltdokumentenerbes" unter besonderem Schutz stehen. Heute entscheidet zunächst erstmal die deutsche UNESCO-Kommission in Berlin über den Antrag.

Sechs Schriftstücke sollen punkten

Drei Jahre hat der Leiter des Lübecker Stadtarchivs, Jan Lokers, zusammen mit seinem Team an dem Antrag gearbeitet. Die sechs Schriftstücke, die sie zusammengetragen haben, zeigen, wie sich die Hansekaufleute im Mittelalter organisierten. Dazu gehört auch eine mit Gold verzierte Urkunde vom englischen König Edward VI. aus dem Jahr 1547.

"Der König war zu diesem Zeitpunkt erst neun Jahre alt - und hat den hansischen Kaufleuten ein Privileg ausgestellt, dass für sie höchst wertvoll war", sagte Lokers dem Schleswig-Holstein Magazin. In der Urkunde ist unter anderem verschriftlicht, dass die Kaufleute Waren von England aus ausführen durften.

Entscheidung fällt 2019 in Paris

Kommt der Lübecker Antrag durch, wird die Bewerbung weiter nach Paris geschickt. Die UNESCO-Zentrale entscheidet dann endgültig im Jahr 2019. Zum Weltdokumentenerbe zählt beispielsweise die "Erklärung der Menschenrechte" und das Daimler-Patent.

