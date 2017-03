Stand: 07.03.2017 11:19 Uhr

Lübeck gibt Frachtriesen "Woolloomooloo" frei

Nach einem tagelangen Stillstand ist es gelungen, den Schiffsriesen "Woolloomooloo" aus dem Vorwerker Hafen in Lübeck zu schleppen. Dort war der Frachter mit 35.000 Tonnen Gerste beladen worden. Anschließend musste der Kapitän des maltesischen Schiffs mehrere Tage warten, ehe am Montagabend genügend Wasser unter dem Kiel war. Dann nahmen zwei Schlepper den Frachter an ihre Leinen. Nach etwa zweieinhalb Stunden über die Trave - und einer schwierigen, weil engen Passage an der Halbinsel Priwall vorbei - erreichte die "Woolloomooloo" Travemünde. Von dort aus setzte das Schiff seine Fahrt selbstständig in Richtung Rostock fort.

Lübeck: Freie Fahrt für die "Woolloomooloo" Schleswig-Holstein Magazin - 07.03.2017 19:30 Uhr Nach tagelangem Stillstand ist es gelungen, die "Woolloomooloo" aus dem Lübecker Hafen zu schleppen. Der Frachter gehört zu den größten Schiffen, die die Hansestadt anlaufen können.







Größer geht's in Lübeck nicht

Die "Woolloomooloo" gehört zu den größten Schiffen, die Lübeck anlaufen können. Sie ist 225 Meter lang und gut 32 Meter breit. An der engsten Stelle ist die Trave 52 Meter breit. Außerdem sind die Manöver für Schiffe dieser Größe am Nordlandkai eine große Herausforderung. Dort müssen sie wenden, um rückwärts an den Kai fahren zu können. Im Fall der "Woolloomooloo" folgte noch ein komplizierter Beladevorgang. Während die 35.000 Tonnen Gerste verladen wurden, durfte es unter keinen Umständen regnen.

