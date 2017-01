Stand: 24.01.2017 07:28 Uhr

Licht an! Letzte Tests für die Mega-Jacht "A"

Es dauert offenbar nicht mehr lange, bis die Mega-Jacht "A" über die Weltmeere kreuzt: Für das Schiff, das zu den größten Segelschiffen der Welt gehört, stehen die letzten Probefahrten an. Es wird in einer Werft in Kiel gebaut. Nun wurde ein weiteres Detail sichtbar: Der russische Milliardär Andrey Melnichenko hat offensichtlich eine LED-Rundumbeleuchtung in Auftrag gegeben. Die Lichter ließen das Ostseewasser der Kieler Förde, durch das die "A" pflügte, blau schimmern.

Die "A": Segelschiff der Superlative













Ein echtes Geheimprojekt

Mehreren Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Probefahrten um die letzten Tests, ehe die Super-Jacht an Melnichenko übergeben werden kann. Der genaue Zeitpunkt der Übergabe an den Eigentümer steht nicht fest. Der Bau des Schiffs auf dem Gelände der Werft German Naval Yards ist ein echtes Geheimprojekt. Offizielle Mitteilungen der Werft oder des Auftraggebers gibt es nicht.

400 Millionen Euro teuer

Der Projektname lautete ursprünglich "White Pearl", inzwischen heißt das Schiff aber schlicht "A". Es ist knapp 143 Meter lang und fast 25 Meter breit. Nach Angaben der Fachzeitschrift "Boote exclusiv" gibt es weltweit nur sieben Motorjachten, die noch länger sind als der Dreimaster. Melnichenko bezahlt angeblich etwa 400 Millionen Euro für das Schiff.

