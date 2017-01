Stand: 06.01.2017 17:05 Uhr

Leitungsschaden bremst Bahnverkehr im Norden

Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Flensburg ist stark eingeschränkt: In Alt Duvenstedt bei Rendsburg hat am Freitagnachmittag ein Lkw die Oberleitungen an einem Bahnübergang beschädigt. Laut Bahn wurde infolgedessen ein Regional-Express, der auf dem Weg von Kiel nach Husum war, stark beschädigt. Der Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Die 27 Fahrgäste und das Personal wurden nicht verletzt und - für die Passagiere ging es in Bussen weiter .

Sperrungen bis zum Wochenende

Der Zugverkehr musste in beiden Richtungen unterbrochen werden. Als Ersatz wurden für die Linien RE7 (Flensburg-Hamburg) und RE74 (Kiel-Husum) auf der Strecke zwischen Rendsburg und Owschlag Busse eingesetzt. Laut Bahn wird damit gerechnet, dass die Sperrung bis Sonnabendmittag andauert. Die Fernzüge wurden umgeleitet.

Weitere Informationen Nach Stillstand: Bahn gibt Strecken wieder frei Schuld waren gerissene Oberleitungen: Bahnfahrer in Schleswig-Holstein saßen am Freitag erneut fest. Erst am Abend wurden die Strecken Hamburg - Kiel und Hamburg - Flensburg wieder freigegeben. mehr Bahnstrecke Hamburg-Lübeck ist wieder frei Die durch Kupferdiebe ausgelöste Störung auf der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck ist behoben. Der Zugverkehr sollte sich nach Angaben der Bahn am Montagabend wieder normalisieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2017 | 18:30 Uhr