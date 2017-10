Stand: 28.10.2017 13:42 Uhr

Lego-Fans erschaffen Fantasiewelten

Tobias Senff

Kartons und Kisten stehen im Gang. Auf Tischen sind die ersten kleinen, eckigen Welten mit Zwergen, Hobbits und Eisenbahnen bereits aufgebaut. Legosteine bestimmen am Wochenende das Bild der Marschweghalle in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und nicht Fuß- oder Basketbälle. Einer der Legosteinfans ist Martin Horn aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Erst am Donnerstag hatte er seine neue Lokhalle fertig gebaut. Anschließend wurde sie teilweise zerlegt, verpackt und nach Kaltenkirchen gebracht.

Zusammenbau braucht Fingerspitzengefühl

Martin Horn drückt jetzt beim Aufbau die transparenten Steine für eine Dachfläche seiner Halle noch einmal zusammen. "Jede Reihe muss ich einzeln machen. Gerade hat es beim Anheben geknackt. Dann ist meistens noch was locker." Die Außenwände der Halle stehen schon. Sie sind reichlich verziert und haben geschwungene Bögen. Im Inneren liegen mehrere Gleise, und die Arbeiterfiguren stehen auch schon an ihren Plätzen. Vorsichtig setzt Martin Horn das erste von drei freitragenden Dachelementen zusammen mit seinem Sohn Maximilian ein. Es klappt.

Ganze Familien mit Steinvirus infiziert

Gleichzeitig geht es am Modell des Hamburger Flughafens schon ans Dekorieren. Christian Burmester kommt auch aus Henstedt-Ulzburg und erklärt: "Etwa drei Stunden dauert der Aufbau. Wir haben mehr als 30 Umzugskartons dabei." Auch sein Sohn und seine Frau bauen mit. Sabine stellt gerade im Terminal umgekippte Figuren auf. "Ungefähr 500 sind es hier", erzählt sie. Und das Hobby bringt nicht nur die Familie zusammen. "Wir treffen uns ja regelmäßig mit den anderen Lego-Fans. Das macht echt Spaß."

Besucher Ansturm erwartet

Immer wieder begrüßen sich Lego-Bauer und schauen neugierig, was die anderen denn diesmal mitgebracht haben. Martin Horn drückt währenddessen Steine des nächsten Dachteils seiner Lokhalle zusammen. Horn erklärt: "Die Stein Hanse ist eines unserer größten Events. Wir haben hier mehr als 1.000 Quadratmeter zur Verfügung." Etwa 4.000 Besucher erwarten er und die anderen Organisatoren an den beiden Ausstellungstagen. "Eines der Highlights ist eine freihängende Brücke dort hinten", sagt Horn.

Gigantische Bauwerke zu groß für das Wohnzimmer

Er zeigt auf ein Modell mit massiven schwarzen Pfeilern. Knapp drei Meter hoch und sechs Meter lang soll die Brücke mit Rampe am Ende sein. Für Kevin Dolg aus Rehna (Mecklenburg-Vorpommern) ist es eine Premiere. "Bislang habe ich nur Teile mal kurz im Wohnzimmer und auf der Terrasse aufgebaut." Nach knapp eineinhalb Jahren sieht Kevin Dolg seine Brücke nun bald zum ersten Mal komplett. Kevin legt sich unter die hängende Fahrbahn und schaut, ob alles hält. Es sieht noch alles wackelig aus.

Kein Zugverkehr in der Lokhalle

Bei Martin Horn ist gleich das nächste Dachteil für die Lokhalle fertig. Aber Züge werden wohl nicht reinfahren, erklärt Sohn Maximilian: "Die Steigung ist zu groß. Beim Test sind die Wagen entgleist." Der Bau ist beeindruckend. Andere Lego-Bauer verzichten komplett auf bewegliche Teile und erzählen mit ihren Figuren lieber Geschichten. Wie zum Beispiel Familie Quast aus Norderstedt. Aus mehreren Modulen setzt sie ihre Zwergenstadt mit Burgen zusammen - mit unzähligen Details wie einer japanischen Reisegruppe.

Leidenschaft braucht Platz

"Schon als Kind fand ich Burgen spannend", erzählt Timo Quast. "Aber früher hatte ich nicht so viel Platz in meinem Zimmer. Jetzt haben wir ein Haus." Gemeinsam mit Tochter Emma und Sohn Matti haben sie mehr als 300 Figuren in engen Gassen und auch in Häusern verbaut. Timos Frau Julia entstaubt Gebäude und meint mit einem Lächeln: "Bei uns zu Hause steht das alles in einem Zimmer, es war mal das schönste im Haus." Aus den vielen kleinen gebauten Geschichten hat die Familie mittlerweile sogar einen Fotocomic entwickelt und zeigt ihn stolz.

Lange Arme sind von Vorteil

Für Martin Horn kommt jetzt der spannendste Moment. Zusammen mit Sohn Maximilian setzt er das letzte freitragende Dachteil der Lokhalle ein. Es passt. Vorsichtig drücken die beiden alles fest. "Mein Arm ist ein bisschen kurz. Ich komme drinnen gar nicht ganz ran zum Festhalten", meint Martin. Die Halle ist wohl doch etwas länger geworden als erwartet. Jetzt nur noch alles richten, damit es auch gut aussieht, wenn die Besucher kommen. Viele Lego-Fans sprechen davon, dass sie beim Bauen sehr gut entspannen können. Kreativ ist das Hobby allemal.

