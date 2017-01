Stand: 13.01.2017 12:50 Uhr

Leben ohne Gehör - Einfach mal umdenken von Maja Bahtijarević

Vor diesem ungewöhnlichen Treffen habe ich ein bisschen Bammel. Und das ist fremd für mich, da ich keineswegs Probleme habe, auf Menschen zuzugehen. Ich rede gerne und viel. Trotzdem: Danny Canal zu treffen, macht mich leicht nervös. Er ist einer von rund 2.000 Gehörlosen in Schleswig-Holstein, und ich spreche kein Wort Gebärdensprache. Doch schon gleich nach dem Händeschütteln und Begrüßungsgesten ist meine Nervosität weg. In einem Café in Kiels Innenstadt sitze ich neben einem gutgelaunten Mann mit positiver Ausstrahlung. Hatte ich etwas anderes erwartet?

Eine unsichtbare Behinderung

Natürlich nicht. Selbstverständlich löst nicht Danny als Person mein Unbehagen aus. Es ist die Befürchtung, mich nicht mitteilen zu können - wenn man so will: behindert zu sein. Und zum ersten Mal meine ich, annähernd eine Idee davon zu bekommen, wie sich Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft fühlen. Wir einigen uns auf Dannys Vorschlag, per Laptop miteinander zu kommunizieren. Bei so vielen Informationen, die wir austauschen wollen, ist das in meinen Augen eine hervorragende Idee. "Eigentlich ist meine Behinderung unsichtbar, bis ich die Deutsche Gebärdensprache (DGS) nutze oder andere Kommunikationsmittel, oder beim Ansprechen nicht reagiere", erzählt mir der 29-Jährige. Probleme im Alltag habe er nicht: "Ich bin ein selbstbewusster Tauber, inzwischen komme ich mit Technik wie dem Handy gut aus."

"Man kann mit Behinderung gut umgehen"

Doch nicht alle Gehörlosen sind wie Danny. "Aus schulischer Sicht gibt es leider Menschen, die nicht schriftlich kommunizieren können wie ich. Sie haben in der wichtigen Phase des Spracherwerbs, also im Alter von null bis sechs, die Gebärdensprache nicht erlernt", sagt der Kieler. Außerdem wüssten Eltern oft nicht, dass es eine Alternative gebe zur den hochgepriesenen Cochelar Implantaten, die die Medizin immer wieder als einzigen Ausweg bezeichne. Grundsätzlich sieht Danny eine der größten Schwierigkeiten darin, dass sowohl die Gesellschaft als auch Betroffene nicht genügend über die Behinderung wissen.

Er ist überzeugt, dass man mit der Behinderung sehr gut umgehen kann. Sein Lebensweg zeigt das. In Hamburg hat er die damals bundesweit erste Schule besucht, in der sowohl DGS als auch die Lautbegleitende Gebärdensprache (LBG) unterrichtet wurde. Mithilfe von Dolmetschern studierte Danny Gebärdensprach-Linguistik und Politikwissenschaften, zurzeit ist er für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Kiel eingeschrieben.

Eltern und Freunde erledigen mal einen Anruf

Ohne Dolmetscher zu studieren, wäre für Danny unmöglich. Für Vorlesungen zum Beispiel arbeiten zwei Übersetzer gemeinsam. Im 15-Minuten-Takt müssen sie sich ablösen, zu groß ist die Anstrengung bei einer simultanen Übersetzung. Danny nennt mir eine Beispielrechnung: Bei einem gesetzlichen Tarif von 75 Euro pro Stunde kommen inklusive Fahrtkosten pro Woche rund 4.200 Euro pro Dolmetscher zusammen. Ich bin baff.

Mittlerweile gibt es Gesetze, dass Dolmetscher bei einem Arztbesuch oder an der Hochschule mit öffentlichen Mitteln gezahlt werden. Doch es gebe immer noch Einschränkungen. "Im Privatbereich, wie bei der Bank, der Versicherung oder bei der Hochzeit, gibt es keine Finanzierung. Da müsste ich den Dolmetscher eigentlich aus eigener Tasche zahlen", erklärt Danny. "Bisher habe ich die aber nicht genutzt." Manchmal nutzt er Onlinedienste für Hörbehinderte - die sind aber einerseits teuer, und es gibt andererseits auch Dinge, die Danny einfach nicht mit einer Agentur teilen will. "Ich bitte schon ab und zu meine Eltern oder so um einen Anruf, wenn was dringend ist", lässt er mich wissen, doch unterstreicht: Nicht alle hätten jemanden, der helfen kann - und manche schlicht kein Geld, sich einen Dolmetscher zu leisten.

Dolmetscher für wichtige Veranstaltungen

Der Kieler engagiert sich sehr viel ehrenamtlich, um die Situation für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Er bemüht sich, Barrieren abzubauen und "Schutzräume" zu schaffen, wie er sie nennt. Das können zum Beispiel Orte sein, an denen alle grundsätzlich DGS sprechen. Sein Ziel hat Danny stets fest im Blick: "Inklusion heißt, dass das System sich den Menschen mit Bedürfnissen anpassen und nicht umgekehrt."

Ein wichtiger Meilenstein in Sachen Inklusion sei die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008. Damals wurden Rechte von Menschen mit Behinderungen niedergeschrieben, etwa der Anspruch auf Bildung oder Barrierefreiheit. Danny nennt es "das Beste", was bisher durchgesetzt wurde. "Dort ist genau aufgelistet, was die Politik berücksichtigen muss. Vorher gab es keine Artikel im Gesetz, auf die ich mich beziehen konnte." Nun sieht er vor allem die Gesellschaft gefordert. Die müsse sich ein ganzes Stück mehr bewegen, meint Danny. Er wünscht sich, dass Inklusion selbstverständlich wird. Eine seiner Ideen ist, dass wichtige Veranstaltungen grundsätzlich simultan von DGS-Dolmetschern übersetzt werden, oder dass das gesprochene Wort als Text auf einer Leinwand eingeblendet wird.

"Kettenreaktion auslösen"

Ich merke, dass vieles von dem, was Danny erzählt hat, mir bisher gar nicht bewusst war. Das geht wohl vielen Menschen ohne Behinderung so. "Dran zu arbeiten ist guter Anfang", fängt mich Danny auf. "Der erste Schritt ist, das Brett vorm Kopf wegzumachen und so eine Kettenreaktion auszulösen." Dies gelte gleichzeitig auch andersrum - besonders für viele Gehörlose, die lieber in ihrer geschlossenen Welt bleiben. "Wir müssen auf beiden Seiten Brücken bauen", erklärt Danny und klingt dabei erfrischend optimistisch.

