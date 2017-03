Stand: 22.03.2017 13:08 Uhr

Landtag stimmt gegen Missbilligungsantrag

Der Landtag hat heute mehrheitlich gegen einen Missbilligungsantrag der CDU gestimmt. Die CDU hatte der SPD unerlaubte Wahlwerbung vorgeworfen und dabei Regierungschef Torsten Albig, Bildungsministerin Britta Ernst und Innenminister Stefan Studt im Visier gehabt. Konkret ging es um ein Video und mehrere Briefe.

Grüne und SSW nicht begeistert

Obwohl die Regierungsmehrheit hielt, waren die Koalitionspartner Grüne und SSW nicht begeistert über die Schreiben von Ernst und Studt und das Video von Albig. Am Dienstag nämlich hatte der wissenschaftliche Dienst des Landtages in einem Gutachten mitgeteilt, dass einige Passagen in der E-Mail von Bildungsministerin Ernst und dem Brief von Innenminister Studt gegen das Gebot äußerster Zurückhaltung im Wahlkampf verstießen.

CDU und FDP wollen Landesverfassungsgericht einschalten

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner räumte ein, einige Sätze der Briefe hätten anders formuliert werden können. "Sind unsere Ministerinnen und Minister fehlerfrei? Nein. Hätte man einzelne Sätze in Briefen anders formulieren können? Zweifellos", betonte er. Dennoch tauge der Fall nicht zum Skandal. Der SSW-Fraktionsvorsitzende Lars Harms betonte, seine Partei würde sich an die Spielregeln halten. Er gehe aber davon aus, dass die Minister keine Wahlwerbung beabsichtigt hätten. "Trotzdem bleibt, dass Teile der Schreiben inhaltlich über das hinausgegangen sind, was eigentlich vertretbar ist", so Harms.

Auch Grüne begrüßen rechtliche Klärung

Die Grünen machten klar, dass sie eine rechtliche Klärung durch das Landesverfassungsgericht begrüßten. CDU und FDP wollen das einschalten. CDU-Fraktionschef Daniel Günther warf der Landesregierung vor, offenen Verfassungsbruch zu betreiben. Er verlangt zudem, dass die SPD dem Land die entstandenen Kosten erstattet. Dem Ministerpräsidenten fehle der Respekt vor der Verfassung, sagte Günther. Das Video und die Schreiben der SPD-Minister habe den Steuerzahler rund 100.000 Euro gekostet, sagte Günther. Das Verhalten der Regierung müsse Grenzen haben, sagte Wolfgang Kubicki (FDP). "Selbstverständlich darf die Regierung Öffentlichkeitsarbeit betreiben." Aber je näher es an die Wahl gehe, desto zurückhaltender müsse sie sein.

Videos 02:40 min Unerlaubte Wahlwerbung von der SPD? 09.03.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Günther wirft der SPD vor, unerlaubte Wahlwerbung betrieben zu haben. Die Kosten in Höhe von 100.000 Euro solle die SPD zurückzahlen. Video (02:40 min)

Studt versprach Arbeitszeit der Beamten zu reduzieren

Studt hatte den Mitarbeitern der Polizei im hausinternen Intranet geschrieben, er und Ministerpräsident Albig hätten sich grundsätzlich darauf verständigt, die Arbeitszeit der Beamten schrittweise zu reduzieren - nach der Landtagswahl. Ernst hatte in einem Schreiben an Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler nicht nur eine Erfolgsbilanz gezogen, sondern auch darauf hingewiesen, dass die Regierungskoalition mehr Lehrerstellen geschaffen habe als von der Vorgängerregierung vorgesehen. Die CDU stört auch ein Video und ein Brief Albigs, in dem dieser Eltern auf das 100-Euro-Krippengeld des Landes verweist.

FDP: Regierung hat parteipolitische Neutralität verletzt

Auch der Kieler Verfassungsrechtler Florian Becker hält die CDU-Kritik für berechtigt. Die Ministerbriefe nannte er zumindest grenzwertig". Dies gebe das Bundesverfassungsgericht vor, erklärte Becker. "Die beiden Briefe erscheinen mir eine zu diesem Zeitpunkt unzulässige Leistungsschau der Regierung zu sein, die meines Erachtens in unzulässiger Weise in den Wahlkampf eingreift."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2017 | 13:00 Uhr