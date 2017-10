Stand: 12.10.2017 08:16 Uhr

Landtag berät über Windkraft-Ausbau

Bei der heutigen Sitzung im Kieler Landeshaus ist der Ausbau der Windenergie im Land das Topthema. Die SPD möchte mit einem Antrag erreichen, dass die Regionalplanung der Anlagen zügig abgeschlossen wird. Im Antrag heißt es, dass Verzögerungen die Energiewende und Hunderte Arbeitsplätze gefährden würden. In einer Regierungserklärung am Mittwoch hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gesagt, dass die 6.500 Einsprüche, die gegen die bisherige Planung eingegangen waren, bis Ende des Jahres abgearbeitet sein sollen. Neue, überarbeite Pläne, in denen diese Einsprüche beachtet wurden, soll es dann Mitte 2018 geben.

SPD will Nazi-Kürzel bei Kennzeichen verbannen

Gegen Mittag geht es dann im Landtag um Kfz-Kennzeichen, allerdings nicht generell, sondern um solche, die vermuten lassen, dass der Halter eines Wagens eine offensichtlich nationalsozialistische Gesinnung hat. Derartige Zahlen- und Buchstabenkombinationen will die SPD von Kennzeichen verbannen. Die Partei möchte, dass die Landesregierung zusammen mit dem Verfassungsschutz eine entsprechende Liste mit propagandistischen Kombinationen erstellt und die Kfz-Zulassungsstellen landesweit anweist, solche Kennzeichen nicht mehr zuzuteilen. Kennzeichen, die bereits entsprechende Kombinationen haben, sollen geändert werden. In rechtsextremistischen Kreisen steht zum Beispiel HH für "Heil Hitler" und die 8 wird als Code für den achten Buchstaben des Alphabets, das H, benutzt. So bedeutet 88 also auch "Heil Hitler".

Regionale Unterschiede bei Kennzeichen

Videos 03:15 Realer Irrsinn: Nazi-Kennzeichen extra 3 In Glauchau bei Zwickau geht es KFZ-Haltern an den Kragen. Beziehungsweise an das Kennzeichen. Einige Zahlen und Buchstabenkombinationen sind verboten, sie könnten ein Erkennungszeichen für Nazis sein. Video (03:15 min)

In ihrem Antrag verweisen die Sozialdemokraten auf bereits gängige Verfahrensweisen in einigen anderen Bundesländern wie Brandenburg oder Bayern, in denen einige Zahlenkombinationen wie etwa AH 88 in Bayern oder die 18 in Brandenburg verboten sind.

Bundesweit sind in allen Ländern die Buchstabenkombinationen KZ, HJ, NS, SA, SS wegen ihres eindeutigen Bezuges zu Institutionen des NS-Regimes verboten. Darüber hinaus gibt es allerdings regionale Unterschiede, da Kennzeichen Ländersache sind. So sind etwa in Schleswig Holstein zusätzlich zu den genannten Kombinationen die Kombinationen IZ-AN (rückwärts für Nazi) sowie HEI-L verboten. Über den Antrag wird am Mittag beraten.

