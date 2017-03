Stand: 14.03.2017 19:27 Uhr

Land will kostenloses Obst und Milch für Schüler

Kostenloses Obst, Gemüse und Milch für Schüler - das wollen Umwelt- und Bildungsministerium an möglichst vielen Grundschulen und Förderzentren in Schleswig-Holstein anbieten. Möglich werden soll das mit Geld der Europäischen Union. Das EU-Schulprogramm stellt für Schleswig-Holstein 1,1 Millionen Euro dafür bereit. Allerdings zahlt die Landesregierung noch einmal 400.000 Euro drauf - für Verwaltung, IT und Personal. "Ohne diese Mittel könnten wir das Geld aus der EU nicht abrufen", erklärte Umweltminister Robert Habeck (Grüne).

Gesunde Mahlzeit vorbereiten

Laut dem Minister gibt es an einigen Grundschulen und Förderzentren "echten Bedarf" für kostenloses Obst, Gemüse und Milch. "Außerdem lernen die Kinder so, wo das Essen herkommt und wie sie sich gesund ernähren", sagte Habeck. Gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) besuchte er am Dienstag die Kieler Grundschule am Sonderburger Platz und bereitete dort mit einigen Erstklässlern Obst und Gemüse für eine kleine Mahlzeit vor.

Lernen über gesunde Ernährung

Genau darum gehe es auch bei dem Programm, sagte Ministerin Ernst. "Schüler bereiten beispielsweise das Schulfrühstück gemeinsam vor, besuchen Bauernhöfe oder erforschen die Lebensmittel. So erfahren sie viel Neues über gesunde Ernährung und Lebensmittelproduktion", betonte sie.

Schulen müssen sich bewerben

Um möglichst viele Kinder zu erreichen, ist die Obstverteilung auf zwei Tage pro Woche pro Schule im Schuljahr begrenzt. So können laut Umweltministerium bis zu 50 Schulen berücksichtigt werden. Die Grundschulen und Förderzentren müssen sich aktiv um eine Teilnahme an dem Programm bewerben. Am 31. März gibt es eine Informationsveranstaltung im IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein). Anschließend stehen die Bewerbungsunterlagen für die Schulen unter www.schleswig-holstein.de/schulobst zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2017 | 21:00 Uhr