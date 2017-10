Stand: 30.10.2017 11:48 Uhr

Länder nach Angeboten für HSH Nordbank erleichtert

Der geplante Verkauf der HSH Nordbank ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Seit gestern ist es nun auch offiziell bestätigt, dass es mehrere verbindliche Angebote für die angeschlagene Landesbank von Schleswig-Holstein und Hamburg gibt. Diese beziehen sich auf die ganze Bank - also nicht nur den gesunden Teil, sondern auch den Teil, in dem immer noch faule Schiffskredite liegen. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold nennt die Angebote eine gute Grundlage. Die Grünen-Politikerin meint, viele hätten daran gezweifelt, dass es möglich sei, Käufer zu finden, die Kernbank und Abbaubank haben wollen.

Was geschieht mit der HSH Nordbank? Schleswig-Holstein Magazin - 29.10.2017 19:30 Uhr Wie geht es weiter mit der HSH Nordbank? Bis Freitag durften Interessenten ihre Angebote für die Krisenbank abgeben. Finanzministerin Monika Heinold im Gespräch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zukunft der HSH Mitarbeiter weiter unklar

Weitere Informationen mit Video HSH-Nordbank-Verkauf: "Großen Schritt gemacht" Wer will die angeschlagene HSH Nordbank kaufen? Zum Ende der Bieterfrist gibt es mehrere ernsthafte Interessenten. Hamburgs Finanzsenator Tschentscher spricht von einem großen Schritt. mehr

"Nach erster Sichtung bieten diese eine gute Grundlage, um den Verkaufsprozess fortsetzen zu können", meinte Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher. Heinold betonte, dass sie "nach diesem Wochenende sehr erleichtert" sei. "Es ist gut, dass der Prozess weitergehen kann. Ich werde meinen Teil dazubeitragen, mit viel Arbeit und sehr sorgfältig das Gelingen des Verkaufs möglich zu machen. Ob es gelingt, wissen wir erst am Ende", sagte Heinold weiter.

Bis Februar 2018 muss ein unterschriftsreifer Kaufvertrag ausverhandelt werden. Sollte der Verkauf scheitern, muss die Bank nach den Auflagen der EU-Kommission abgewickelt werden. Unklar ist, was ein Verkauf für die Mitarbeiter am Standort Kiel bedeuten würde. Für die Mitarbeiter sei es ein schwieriger Prozess, "weil sich ihr Arbeitgeber verändert", sagte Heinold. "Es ist schon einmal gut, wenn es nicht sofort in die Abwicklung gehen müsste, sondern eben verkauft werden könnte. Sie könne heute noch nicht sagen, ob und wo Arbeitsplätze erhalten werden.

Hohe Lasten kommen auf den Steuerzahler zu

HSH-Nordbank-Chef Stefan Ermisch hatte sich kürzlich zuversichtlich über die Verkaufschancen für die Bank geäußert und die Risiken für die Erwerber auf weniger als zwei Milliarden Euro beziffert. Die Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein werden die Fehler der Bank in den Jahren vor 2009 nach Einschätzung von Heinold 10 bis 16 Milliarden Euro kosten.

Weitere Informationen mit Video HSH Nordbank: Wer will den Zuschlag? Seit Monaten wird über den Verkauf der HSH Nordbank diskutiert. Am Freitag endete die Bieterfrist. NDR.de hat mit einem Experten über die Ausgangslage und mögliche Folgen des Deals gesprochen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2017 | 09:00 Uhr