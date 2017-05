Stand: 02.05.2017 14:38 Uhr

Kostenlose Kultur für Bedürftige in Lübeck

In Lübeck sollen Menschen mit geringem Einkommen künftig die Chance haben, kostenlos ins Theater oder zum Konzert gehen können. Zu diesem Zweck ist in der Hansestadt am Dienstag die sogenannte Kulturtafel eröffnet worden. Sie will nicht verkaufte Eintrittskarten an Bedürftige weiterleiten. Wie bei den Lebensmittel-Tafeln müssen sich Interessenten registrieren lassen und dabei einen Einkommensnachweis vorlegen. Sobald entsprechende Karten zur Verfügung stehen, werden sie angerufen und die Karten auf ihren Namen an der Abendkasse hinterlegt. Bislang machen sieben Lübecker Kultureinrichtungen mit.

Goddemeyer: "Habe offene Türen eingerannt" Schleswig-Holstein Magazin - 02.05.2017 19:30 Uhr In Lübeck haben sich auch alt eingesessene Institutionen von der Idee der Kulturtafel anstecken lassen. Geschäftsführerin Kristine Goddemeyer hatte in ihren Gesprächen leichtes Spiel.







In Neumünster werden bereits Tickets verschenkt

Kartenspenden zugesagt haben laut Kulturtafel bislang das Theater Lübeck, die Musik- und Kongresshalle, das Schleswig-Holstein Musik Festival, die St. Petrikirche, das Theater Combinale, die Musikhochschule Lübeck und die Marienkirche. Mit anderen Anbietern liefen Gespräche, sagte die Geschäftsführerin der Kulturtafel, Kristine Goddemeyer. Ihren Angaben zufolge ist die Einrichtung die zweite dieser Art in Schleswig-Holstein - neben Neumünster. In Schleswig soll es vom Sommer an eine Kulturtafel geben.

Projekt aus Stiftungsmitteln und Spenden finanziert

Bundesweit gibt es etwa 60 Kulturtafeln. Mit dem aus Stiftungsmitteln und Spenden finanzierten Projekt soll die soziale Ausgrenzung von Menschen mit geringem Einkommen verhindert werden. Interessierte können bei der Registrierung auch angeben, welche Kulturbereiche sie besonders reizen. Etwa 30 Anfragen habe man bereits vorliegen, sagte Kulturtafel-Geschäftsführerin Goddemeyer.

