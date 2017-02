Stand: 24.02.2017 05:00 Uhr

Komparsen gesucht, Oscar-Nominierung gefunden von Benedikt Stubendorff

Dieses Lachen steckt an. "Der Oscar", lacht Kirsten Schultz, "ich hab natürlich ein bisschen davon geträumt, dass das passieren könnte." Entspannt macht es sich die hochgewachsene Frau in dem dunklen Kinosessel bequem. Reihe sechs, Kino drei, Capitol Filmpalast Schleswig. Hier ist die deutsch-dänische Koproduktion "Unter dem Sand" schon drei Monate vor dem Bundesstart im Januar 2016 zum ersten Mal gelaufen. Und Schultz hat für den Oscar-nominierten Film die Komparsen gesucht. "Hier in Kino 3 hatten wir die dänische Version", erinnert sie sich - stolz, dass am Wochenende der Oscar winkt. "Weil der Film wirklich ganz außergewöhnlich geworden ist und einen Teil der deutsch-dänischen Geschichte aufrollt, der einfach so noch nicht bekannt war."

Nordfriesland wird Teil eines Kriegsfilms

Und zwar den Teil, in dem deutsche Kriegsgefangene in Dänemark - zum Teil noch Kinder - einen Nordseestrand von 45.000 Nazi-Tretminen säubern müssen. Ein Himmelfahrtskommando mit historischem Hintergrund. "Es ist ein Film, im dem die Deutschen nicht die Bösen sind", sagt Hauptdarsteller Roland Møller. "In dieser Geschichte sind es die Dänen." Gedreht wird unter anderem auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leck in Nordfriesland. Für den Film umgestaltet zu einem dänischen Kriegsgefangenlager und Lazarett. Die Beratung der sogenannten Location Scouts übernimmt Kirsten Schultz.

Von Hamburg über München zurück in den Norden

Geboren ist die energiegeladene Frau in Hamburg, studiert dann später in München Theaterwissenschaft, arbeitet als Aufnahmeleiterin erst in Bayern dann beim Studio Hamburg. Der spätere Umzug von Hamburg nach Schleswig-Holstein hat private Gründe.

Der "Landarzt" ist schuld

Dass Kirsten Schultz dort schließlich ihr Filmbüro gründet, ist irgendwie dem "Landarzt" in die Schuhe zu schieben: "Der hat ja die Region hier an der Schlei wunderbar in Szene gesetzt", schwärmt sie. "Aber mich hat gewundert, dass links und rechts davon die Landschaft bei Produzenten relativ unbekannt war und ich hab mir gedacht: 'Das kann irgendwie nicht sein'." Sie hält ganz bewusst die Augen offen nach möglichen Drehorten in der Region. Und erkundet sie - allerdings lieber mit dem Auto als mit dem Fahrrad, das gibt sie lachend zu, "wegen des Gegenwindes".

"Fünf Freunde" und 250 Schleswig-Holsteiner

Hof Lücke in Twedt (Kreis Schleswig-Flensburg) - aktuell der "Martinshof" bei "Bibi &Tina", beim Landarzt schon als "Halling Hof" im Bild - wird die Kulisse für die "Fünf Freunde", den ersten Film, den Kirsten Schultz nach Schleswig-Holstein holt. Sie bietet an, sich für die Filmcrew auch um die Komparsen zu kümmern - "leichtsinnigerweise", wie sie heute zugibt. "Ich hab gesagt: Mensch, wenn ihr schon hier dreht, würde ich auch gerne die Menschen aus der Region am Film beteiligen." Zum ersten Mal sucht sie in vielen Castings 250 Komparsen. "Da hab ich gemerkt, dass sowohl der Bedarf riesig ist, als auch die Freude bei den Menschen mitzumachen." Und obwohl sie vom Film eigentlich erst mal genug hat, sich in Schleswig-Holstein als PR-Profi niederlassen will, gründet sie in Schleswig die Agentur "Komparsenfischer".

Die Datenbank wächst

Aus den ursprünglich 250 handverlesenen Komparsen ist mittlerweile eine Datenbank mit mehreren Tausend Einträgen geworden. Für jede Gelegenheit, jede Szene, jeden Dreh hat Kirsten Schultz Menschen aus ganz Schleswig-Holstein im Angebot. Alte, Junge, Schrille, Normale, Dicke, Dünne. Aktuell sucht sie wieder Komparsen für den neuen Kieler Tatort (Drehbeginn Anfang März).

Beruf, Familie und die Menschen in der Region

Eigentlich stehen ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste aber "Kind, Katze, Hund und Mann. Da bleibt nicht viel Zeit, in der man sich langweilen könnte. Und dann gibt es auch den großen Garten", Kirsten Schultz lacht. Verständlich, dass sich die Komparsen in Ihrer Obhut wohlfühlen. Große Ziele für die Zukunft? Nein, die habe sie nicht. "Aber das Ziel ist ja immer - für mich jedenfalls - Beruf und Privatleben so unter einen Hut zu bringen, dass man eine gute Lebensqualität hat und dass ich sowohl mein Leben bereichere, als auch das Leben der Menschen in der Region", sagt sie.

Daumen drücken für die Oscar-Verleihung

Und wie war das noch mit dem Oscar für "Unter dem Sand?" Schafft er's in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles? "Ja, klar", sagt Schultz. "Toni Erdmann ist ja auch nominiert. Der könnte es auch schaffen, aber ich glaube ganz knapp wird 'Unter dem Sand' vorne liegen." Und da ist es wieder, dieses ansteckende Lachen.

