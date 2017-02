Stand: 19.02.2017 11:37 Uhr

Nachwuchs-Technik-Profis ganz groß von Robert Tschuschke

"Wir hatten jetzt die beiden vergangenen Tage kompletten Herzkollaps", sagt Matthis Runge. Er stemmt die Hände in die Hüften und bläst die Backen auf. Matthis ähnelt auf diese Weise so manchem Konstrukteur in der Boxengasse bei den Formel-1-Profis. Seit 8 Uhr morgens ist der 14-Jährige mit rotblondem Haar im Audimax der Nordakademie in Elmshorn. Rund 120 Schüler wuseln durch die große Halle. Matthis und seine Teamkolleginnen Silja Witt und Jasmin Petersen bereiten ihren schwarzen Präsentationsstand vor. Auf einem Banner steht der Teamname "Gasmonkeys". "Im vergangenen Jahr hatten wir nur einen einfachen Tisch mit einer Decke. Dieses Mal haben wir eine massive Box, um einfach professioneller zu sein", erzählt Jasmin.

Das Ziel: Landesmeister von Schleswig-Holstein werden

Die drei haben ein gutes Gefühl. Matthis stellt das handflächengroße, schwarze Rennauto mit roten Rädern vorsichtig auf die Präsentationsfläche. Unmittelbar vor dem Rennen wird das leichte Geschoss noch mit einer Gaspatrone am Heck ausgestattet. Deshalb ist dort ein Loch. "Ein halbes Jahr lang haben wir am Auto gearbeitet. Die Veranstaltung ist jetzt das I-Tüpfelchen", erzählt Matthis stolz. Die "Gasmonkeys" von der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster und die anderen 20 Teams aus sechs Schulen haben vor allem ein Ziel: den "Nordmetall Cup" gewinnen und damit Landesmeister von Schleswig-Holstein werden.

Pleiten, Pech und Pannen

Der Weg zum Titel ist kein leichter. Bei den Arbeiten mit einer CNC-Fräse an ihrem Rennboliden aus Hartplastik gab es Probleme. In letzter Minute hatten drei Teamkollegen teils aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Jetzt übernehmen Matthis, Silja und Jasmin deren Aufgaben bei den Präsentationen. Matthis merkt aber an: "Auch die anderen Teams haben Probleme. Vorhin hat es schon mehrere Autos auf der Rennstrecke zerschossen."

Umschalten auf den Profi-Modus

Dann nähern sich drei Juroren dem Stand des "Gasmonkeys". Plötzlich rutscht das große Plakat ein wenig herunter. Silja klettert auf den schwarzen Stand und macht es schnell wieder fest. Das war knapp. Die Mitglieder der Jury haben nichts mitbekommen. "Mir ist so warm", sagt Jasmin und rudert mit den Armen. Das Team konzentriert sich und beschreibt den Juroren die einzelnen Arbeitsschritte im vergangenen halben Jahr. Jasmin hat rund 250 Euro von Sponsoren eingesammelt. "Dafür habe ich bis zu acht Firmen pro Monat angefragt." Silja zeigt die selbst entworfenen Flyer und Schlüsselanhänger. Matthis übersteht auch kritische Nachfragen. "Wir haben bei den Achsen deshalb von Carbon auf Titan gewechselt, weil wir so das Gesamtgewicht erreichen konnten." Die Regeln des Wettbewerbs sind umfangreich und streng.

Keine Ruhepause

Die Jurymitglieder sind begeistert. Händeschütteln bei den drei "Gasmonkeys". Dann geht's gleich im Anschluss zur Powerpoint-Präsentation. Und auch das schaffen sie mit Bravour. "Jetzt kommt's drauf an. Wir haben das Auto ja noch nie testen können", sagt Matthis und ist nervös. Er nähert sich der 20 Meter langen, geraden Rennstrecke, die diagonal durch die Halle verläuft. Er stellt den schwarzen Formel-1-Wagen auf die weiße Spur. Der Schiedsrichter steckt den Antrieb, also die kleine Gaspatrone, in das Heck des Mini-Boliden.

Auf die Plätze, fertig, los!

Die roten Lichter auf einer Miniampel verlöschen. Matthis drückt auf einen Knopf. Mit einem urplötzlichen Zischen rauscht der schwarze Rennwagen in 1,172 Sekunden die 20 Meter entlang und landet in einem Stapel weißer Handtücher am Ende der Strecke. Ein Blick auf die Anzeigetafel: Die "Gasmonkeys" haben die drittschnellste Zeit bei den Junioren. Und auch im Gesamtklassement landen sie auf Platz drei. Als Landesmeister werden das Junioren-Team "Bamboo" aus Neumünster und das Senioren-Team "Pioneers" aus Kronshagen im Mai zu den Deutschen Meisterschaften fahren. Matthis freut sich: "Platz drei in Schleswig-Holstein: Das ist supertoll! Und wer weiß, vielleicht greifen wir im nächsten Jahr wieder an!"

