Kinderbetreuung: Gorillas und zersägte Jungfrauen von Julian Marxen

Das neue Jahr hat begonnen und für viele Eltern damit auch wieder die Arbeit. Doch wohin mit den Kindern? In Schleswig-Holstein sind noch immer Ferien. Betreuungsangebote gibt es kaum - vor allem auf dem Land und in kleineren Städten fehlten Angebote, kritisiert der Landeselternbeirat. Besser sieht es in Lübeck aus, wie zum Beispiel in der Kaland-Schule. Sie verwandelt sich zurzeit in einen Mitmach-Zirkus.

Üben für den großen Auftritt

















Gorilla im Klassenraum

Gut zehn Kinder wuseln durch den Klassenraum, bewegen ihre Arme zur Musik, üben Tanzschritte. Ein blonder Junge im Gorilla-Kostüm rutscht auf den Knien durch den Klassenraum. Die Erst- und Zweitklässler proben für ihren großen Zirkusauftritt am Freitag. "Hier sind wirklich die Affen los", sagt Monika Schröder und lacht. Sie organisiert seit vielen Jahren die Ferienbetreuung. "Die Kinder haben Spaß und wir Betreuer natürlich auch." Auch Sportlehrer Stefan Tresselt lächelt. Seine Schützlinge haben gerade in der Turnhalle eine Menschen-Pyramide gebaut.

Ferienprojekt wird gut angenommen

"Ich wollte unbedingt bei den Akrobaten mitmachen", sagt Matteo. Dann klettert der Zweitklässler schnell auf eine Holzkiste, springt auf ein Trampolin und von dort mit einem eleganten Strecksprung in die weiche blaue Matte. Insgesamt 104 Kinder machen mit bei der Ferienbetreuung - das ist jeder dritte Schüler. "Die Eltern sind natürlich dankbar", berichtet Monika Schröder. Denn viele Papas und Mamas müssten wieder arbeiten, während die Kleinen noch Ferien hätten. "Für Eltern ist es wichtig, ihre Kinder gut unterzubringen. Wenn das so ist, geht man doch mit einem besseren Gefühl zur Arbeit", weiß Schröder.

Viel Herzblut nötig

Doch die Pädagogin betont: "Das machen wir hier nicht mit Links. Zum Glück haben wir viele engagierte Kollegen, die mit Herzblut dabei sind und die auch schon mal ein Kostüm in ihrer Freizeit entwerfen." Außerdem, so Schröder, kosteten solche Projekte viel Geld. Hier sei vor allem das Land gefordert, Ganztagsschulen und deren Betreuungsangebote mehr zu fördern. Welchen Lernwert dieses Projekt hat, zeigt sich im Musikraum der Kaland-Schule.

Zirkus soll an Instrumente heranführen

Zwei Schüler in schwarzen T-Shirts sitzen am Klavier. Einige haben Trommeln vor sich. Dann singt die Zirkusband: "Denn hier im Zirkus, Zirkus, Zirkus ist es schön. Komm doch mit und sei dabei, Du wirst schon sehen." Nicht alle hier haben vorher ein Instrument gespielt. Doch vielleicht ist der ein oder andere jetzt "infiziert" - wer weiß... Doch warum musizieren hier nur Jungs? "Die Mädchen lassen sich zersägen", antwortet einer der Trommler nüchtern.

Daumen drücken für die "zersägte Jungfrau"

Und tatsächlich in der "Zauberklasse", ein Stockwerk tiefer, wird wohl ein echter Zauberklassiker einstudiert: die "zersägte Jungfrau". Thea schlüpft in einen riesigen selbstgebastelten Pappkarton. Einer der Jungs greift zur Laubsäge und setzt an. Wie diese Nummer ausgeht, wird nicht verraten. Nur so viel: "Die Eltern müssen sich keine Sorgen machen", schmunzeln die Erzieherinnen. Alles sei bestens durchdacht. Ob das stimmt, wird sich zeigen. Am Freitag in der Schulturnhalle, die dann zum Ferienende zur großen Manege wird. Und dann sind die Eltern auch wieder mit dabei.

