Stand: 21.10.2017 10:39 Uhr

Kieler Hafen blickt positiv auf Saison 2018

Während die Bäume rund um die Kieler Förde langsam herbstlich gelb werden, legt auf der Förde mit der "AIDAvita" am Sonnabend um 18 Uhr das letzte Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr ab. Im "Port of Kiel"-Tower am Schwedenkai freut sich Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer vom Seehafen Kiel, über die Saison. Auch wenn es nicht ganz so viele Anläufe waren wie 2016. Genau gesagt: Insgesamt haben in diesem Jahr 29 Schiffe 143 Mal angelegt, im vergangenen Jahr waren es 26 Schiffe, die 147 Mal angelegt haben. Auch die Passagierzahlen sind mit 513.500 Passagieren auf einen neuen Rekord gestiegen, sagt der Seehafen-Chef. Der Grund: immer größere Pötte.

2018 kommen Schiffe, die zum ersten Mal anlegen

"Ich freue mich über jedes Schiff, das bei uns anlegt", antwortet Claus auf die Frage, was für ihn die Highlights 2018 sein werden. Aber er gibt zu, dass er sich besonders über diejenigen Kreuzfahrtschiffe freut, die im kommenden Jahr erstmals in Kiel Halt machen. Das sind unter anderem "MSC Preziosa", "Queen Victoria", aber auch die neue "Mein Schiff 1" von TUI. Am 19. Mai soll ihre Jungfernfahrt in Kiel enden. Auch ein neues Schiff von AIDA Cruises ist im kommenden Jahr erstmals dabei. Damit ist das britisch-amerikanische Kreuzfahrtunternehmen einer der größten und wichtigsten Kunden, die die Förde anfahren.

Baubeginn für neues Kreuzfahrtterminal

Große Pläne für die nächste Kreuzfahrtsaison NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.10.2017 11:00 Uhr







Doch nicht nur auf dem Wasser wird viel los sein - auch am Ufer steht ein Höhepunkt für den Seehafen an: Im Spätsommer soll der Bau des neuen Terminalgebäudes am Ostseekai beginnen. Er soll die bisherigen provisorischen Gepäckzelte ersetzen, die dort stehen. Laut Claus funktioniert die Abfertigung der Schiffe besser, wenn jede Anlegestelle sein eigenes Terminal hat. Baubeginn im Spätsommer bedeutet aber auch, dass noch während der kommenden Saison die Bagger rollen werden. "Wir werden ein bisschen früher anfangen, nachdem wir den Liegeplatz 28, also den kleinsten, nicht mehr brauchen - das heißt Ende August, Anfang September", so Claus. Denn das Zeitfenster ist sportlich: Im Mai 2019 soll das neue Terminal an der Förde fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 21.10.2017 | 11:00 Uhr