Kiel: Zwei Frauen attackiert und schwer verletzt

Am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr ist eine Frau im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd äußerst gewalttätig angegriffen worden. Ein Unbekannter schlug ihr laut Polizei in der Nähe der Sörensenstraße im Ida-Hinz-Park rund 20 Mal ins Gesicht. Sie erlitt äußerst komplizierte Knochenbrüche. Zuvor war in der Nacht eine weitere Frau angegriffen worden und ebenfalls im Gesicht schwer verletzt worden. Ein genauer Tatzeitpunkt steht derzeit noch nicht fest. Sie begegnete dem unbekannten Angreifer am Gustav-Schatz-Hof in Gaarden-Ost. Beide Tatorte liegen 900 Meter voneinander entfernt. Wann genau sie angegriffen wurde, ist laut Polizei noch nicht klar. Mehrere Teams der Kriminalpolizei sind unterwegs, vernehmen die Betroffenen und suchen nach Zeugen.

Kieler Polizei warnt vor einem Unbekannten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.12.2016 13:00 Uhr Zwei Frauen haben in Kiel in der Nacht zum Freitag bei Überfällen schwere Kopfverletzungen erlitten. Kiels Polizeisprecher Oliver Pohl rät, vorsichtig und wachsam zu sein.







Ermittler prüfen Zusammenhänge der Taten

Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen diese zwei Taten nach eigenen Angaben sehr ernst. Sie entschieden sich daher, auch die Menschen in Kiel früh zu warnen. "Passt auf! Da draußen scheint mindestens ein Mensch unterwegs zu sein, der gefährlich ist. Haltet die Augen offen", riet Polizeisprecher Oliver Pohl. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann die Polizei noch nicht sagen. Aus Sicht der Ermittler seien sie durchaus unterschiedlich.

Belohnung ausgesetzt

Die Beamten suchen dringend Zeugen, die sich in der Nacht zum Freitag in der Nähe der Tatorte aufgehalten und möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0431) 16 03 333 oder über den Notruf 110 an die Polizei wenden. Für Hinweise, die dabei helfen den oder die Täter zu finden, hat die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.

