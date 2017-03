Stand: 14.03.2017 13:26 Uhr

Kellerbrand: Feuerwehrleute finden Munition

Eigentlich wollten sie ein kleines Feuer in einem Keller in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) löschen. Doch bei dem Routine-Einsatz entdeckten die Feuerwehrleute in dem Heizungskeller Munition. Die etwa 60 Einsatzkräfte räumten daraufhin vorsorglich zwei Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft.

Straßen gesperrt

Etwa zwei Dutzend Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sperrten Polizisten die umliegenden Straßen ab und forderten den Kampfmittelräumdienst aus Kiel an. "Eventuell handelt es sich um Flak-Munition aus dem Zweiten Weltkrieg", sagte ein Polizeisprecher. Unklar ist, ob es sich um scharfe Munition handelt.

