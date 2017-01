Stand: 13.01.2017 16:57 Uhr

Keitumer Therme: Abriss nach zehn Jahren von Simone Steinhardt

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), ist erleichtert. Endlich komme Bewegung in das Thema Abriss der Thermenruine in bester Lage am Keitumer Wattenmeer. Die Vertreter des Keitumer Ortsbeirats stimmten nun über einen Zeitplan für den Abriss ab. "Für den Ort Keitum ist der Rückbau von ganz erheblicher Bedeutung. Die Ruine ist eine gewisse Attraktion - allerdings in negativer Hinsicht. Der Ort und auch ich sind froh, dass wir jetzt eine klare Entscheidung haben", sagte Nikolas Häckel im Gespräch mit NDR.de.

Abriss schnellstmöglich

Nach den Beschlüssen der Gemeindeversammlung soll der Abriss schnellstmöglich beginnen. Eine entsprechende Ausschreibung werde jetzt vorbereitet, so Nikolas Häckel. Von dem Altmaterial soll möglichst viel vor Ort verbleiben. Dabei geht es insbesondere um den Beton, der zerkleinert wird. Allein dafür sind rund 14 Tage geplant. "Idealerweise können wir mit dem Altbeton die Baugrube auffüllen", hofft Häckel. Ansonsten müssten 400 Lkw-Ladungen Beton durch die engen Straßen Keitums abtransportiert werden. Für diesen Fall fasste der Ortsbeirat einen weiteren Beschluss. Dabei geht es um die Definition der Transportwege, um Straßen und Anwohner möglichst wenig zu belasten.

Renaturierung geplant

Eine weitere Maßnahme soll die Renaturierung des Thermen-Geländes regeln. Dieses Thema beschäftigt jetzt den Keitumer Ortsbeirat sowie die Initiative "Keitum im Dialog". Dass das Gelände im Falle einer Nicht-Einigung mit dem Hauptgläubiger wieder grün werden soll, wurde bereits im November 2015 beschlossen, erklärt Häckel.

Restrisiko bleibt

Spätestens von Mitte März an sollen die Abrissbagger rollen. "Wir rechnen mit insgesamt rund zwölf Wochen für den Rückbau", so der Verwaltungschef zum Zeitplan. Allerdings bleibe ein Restrisiko, dass der Abriss per Gerichtsbeschluss gestoppt wird. Die Ruine ist auch Beweismittel in einem langjährigen Insolvenzverfahren.

