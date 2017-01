Stand: 06.01.2017 15:39 Uhr

Kapverden: Ein Kieler will das Müllproblem lösen

Dirk Lindenau - aus der Schiffbauerfamilie Lindenau - hat eine große Vision. Und für die reist er immer wieder auf die Kapverden, einen Inselstaat im Westen Afrikas. Der besteht aus neun Inseln - auf denen 500.000 Menschen leben. Die Temperaturen fallen selten unter 20 Grad Celsius. Wegen der kilometerlangen, unberührten Strände sind die Inseln bei Touristen - vor allem Seglern - beliebt. Doch es gibt ein Problem in diesem Paradies: Müll. Mülltrennung, Recycling, Kompostieranlagen - all das kann sich der Staat nicht leisten. Der gesamte Abfall landet auf den Müllhalden, wird einfach angezündet - eine Belastung für die Umwelt. Der Kieler Unternehmer Lindenau will genau dieses Problem lösen.

Kieler entwickelt Abfallsystem für Inselstaat Schleswig-Holstein Magazin - 06.01.2017 19:30 Uhr Mit endlosen Stränden und Ganzjahressommer sind die kapverdischen Insel ein Paradies. Es gibt nur einen Haken: Müll. Der Kieler Dirk Lindenau hat für sie ein Abfallsystem konzipiert.







2,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Drei Schiffe gegen den Müll

Der ehemalige Reeder hat ein gemeinsames Abfallsystem für alle neun Inseln entwickelt. Es besteht aus drei Schiffen. Eines fährt von Eiland zu Eiland und sammelt den Müll, ein anderes liegt im größten Hafen der Inseln, es dient als schwimmende Recyclinganlage. Auf einem dritten Schiff soll aus organischem Abfall Energie gewonnen werden.

Mit nur zwei Routen wären so alle Menschen auf den Inseln an ein nachhaltiges Abfallsystem angebunden - das kostet 40 Millionen Euro. Das Projekt soll durch Public Private Partnership und eine Umweltkurtaxe, die die Touristen zahlen, finanziert werden. "Wir wollen das Projekt den Kapverden nicht einfach über den Kopf stülpen, sondern wir möchten, dass die Leute hier es genauso lieben wie wir", sagt Lindenau.

Schon viel Geld in die Idee gesteckt

22 Jahre leitete Dirk Lindenau die Kieler Lindenau Werft. Er weiß, dass Schiffe mehr sein können, als nur Transportmittel. Die Idee für die Kapverden hatte er vor zehn Jahren, seit acht Jahre arbeitet er daran. Er recherchiert Umweltdaten, berechnet Finanzierungskonzepte und trifft Funktionäre auf jeder der Inseln. Er hat schon einen siebenstelligen Betrag in seine Idee investiert - teilweise aus Fördergeldern, teilweise aus eigener Tasche. Verdient hat er aber noch nichts. Wenn alles gut geht, könnte sein Projekt in zwei Jahren beginnen, sagt er. Sicher ist das aber nicht. Sollte das nicht klappen, hat Lindenau bereits mit anderen Inselstaaten Kontakt aufgenommen: "Denn Müll ist nicht nur auf den Kapverden ein Problem."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.01.2017 | 19:30 Uhr