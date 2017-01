Stand: 18.01.2017 13:40 Uhr

Kajakerin Hoffmeister will Nordamerika umrunden von Kerrin Neumann

Am meisten freut sich Freya Hoffmeister darauf, endlich wieder draußen zu sein. Seit ihrer letzten großen Tour einmal rund um Südamerika im Jahr 2015 habe sie viel gearbeitet, sagt die Geschäftsfrau. Hoffmeister betreibt zwei Eisdielen sowie einen Weihnachtsladen in Husum und sie kann es kaum abwarten, wieder aufs Wasser zu kommen. Die Schleswig-Holsteinerin will als erster Mensch den nordamerikanischen Kontinent in einem Kajak umrunden.

Warum Nordamerika?

Nordamerika ist der dritte Kontinent, den Hoffmeister umrunden will. Es wird ihr bisher größtes und extremstes Vorhaben: Die Schleswig-Holsteinerin wird eine Strecke von 50.000 Kilometern im Kajak zurücklegen - eine Tour, die länger und anstrengender sein wird als die der letzten zwei Kontinente, die sie umpaddelt hat. Im März will sie ihre erste Etappe starten - wie lange sie unterwegs sein wird, kann Freya Hoffmeister noch nicht absehen. Warum sie Nordamerika ausgewählt hat? "Naja, so viele Kontinente gibt’s ja nicht. Afrika und Asien sind politisch schwierig. Und Australien und Südamerika habe ich schon umrundet."

Begegnungen mit Bären

Auf ihrer Tour stellt sich Freya Hoffmeister auch auf gefährliche Situationen ein: "Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit Bären gemacht - weder mit braunen noch schwarzen noch weißen. Vor allem die Gegenden, in denen Eisbären leben, werden gefährlich sein." Angst hat sie jedoch nicht, sagt sie: "Angst ist immer negativ. Ich nenne es lieber Respekt. Den muss ich definitiv haben vor den Tieren, die mir unterwegs begegnen."

Paddeln mit Pausen

Hoffmeister wird die Strecke in Etappen von drei bis fünf Monaten paddeln, unterbrochen von Pausen, in denen sie nach Hause fahren will. "Ich bin Geschäftsfrau, habe ein Haus und eine Familie. Mir gefällt die Abwechslung: Durch den kalten Norden paddeln, dann nach Hause ins Warme, durch den warmen Süden paddeln und dann wieder ins gemütliche Zuhause", schreibt Hoffmeister auf ihrer Webseite.

Zweimal Seattle, zweimal New York

Sie will den Weg in zwei Schleifen paddeln: Dabei wird sie zweimal von Seattle aus starten und zweimal in New York ankommen. Hoffmeister wird also eine Hälfte der Gesamtstrecke nordwärts, die andere südwärts zurücklegen. Grund dafür ist das Wasser im Norden, das nur eine bestimmte Zeit lang eisfrei ist. Bei ihrer Tour wird Freya Hoffmeister unter anderem den Panamakanal, die Hudson Bay und den Golf von Mexiko durchqueren.

Die letzte große Tour

Das Motto ihrer Reise lautet "Never Start Stopping – Never Stop Starting" - "Fange niemals an aufzuhören, höre niemals auf anzufangen". Die ehrgeizige Sportlerin liebt Herausforderungen und sorgt dafür, dass diese immer größer werden. Hoffmeisters neues Vorhaben wird nicht nur mental, sondern auch körperlich spürbar sein. "Ich bin inzwischen über 50. Wenn ich einmal um Nordamerika herum bin, werde ich fast 60 sein. Wie mein Körper das alles wegstecken wird, weiß ich noch nicht", so die 52-Jährige. Sie weiß aber, dass diese Tour voraussichtlich ihre letzte große Tour sein wird. "In Rente gehen will ich danach aber nicht!", betont Hoffmeister.

