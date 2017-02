Stand: 05.02.2017 17:50 Uhr

Jetzt ist sie weg: Jacht "A" hat Kiel verlassen

Die Segeljacht "A" hat am Sonntagabend gegen 17 Uhr den Kieler Hafen verlassen. Am Kai standen viele Schaulustige und machten Handyfotos vom Auslaufen des Luxusschiffes, das zum Abschied noch einige Male kräftig hupte. Nach NDR Informationen ist ein Zwischenstopp im norwegischen Kristiansand geplant. Dann soll es Richtung Mittelmeer gehen. Die meisten Schiffe nehmen für diesen Weg den Nord-Ostsee-Kanal. Mit ihren gigantischen Masten passt die "A" allerdings unter keiner der zehn Autobahn- und Eisenbahn-Brücken hindurch.

Bye bye, "A"! Weltgrößte Segeljacht verlässt Kiel



























Nadelöhr Öresund

Deshalb muss die Crew den Umweg über die Nordspitze Dänemarks in Kauf nehmen. Allerdings ist auch die Öresund-Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö deutlich zu niedrig. Die einzige Möglichkeit, die Ostsee zu verlassen, ist der schmalere Drogden-Sund direkt neben dem Öresund. An dieser Stelle verläuft die sogenannte Öresund-Verbindung auf dänischer Seite über vier Kilometer als Straßentunnel.

Bei der Fahrt vorbei an Kopenhagen muss eine Landebahn des dortigen Flughafens aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Drogden-Enge liegt nämlich in der Einflugschneise. Die Öresund-Verbindung wurde beim Bau bewusst als Kombination aus Tunnel und Brücke geplant, damit Schiffe mit hohen Aufbauten die Ostsee überhaupt verlassen können.

Innenausbau und Probefahrten in Spanien

Der Sund ist nach Angaben der dänischen Schifffahrtsbehörde DMA bis zu acht Meter tief. Wenig beladen hat die "A" siebeneinhalb Meter Tiefgang. Der Innenausbau soll nach Informationen von NDR.de ohnehin erst in wärmeren Gefilden fertig gestellt werden. Erstes Ziel ist Cartagena im Südosten Spaniens. Im Mittelmeer stehen auch die letzten Probefahrten an. Im späten Frühjahr soll das Schiff in einer Hafenstadt am Mittelmeer an den russischen Multi-Milliardär Andrey Melnichenko übergeben werden. Termin und Ort sind noch unbekannt.

Spielzeug für 400 Millionen Euro?

Die "A" hat nach Angaben der Werft eine Unterwasser-Beobachtungslounge, einen Hybrid-Diesel-Antrieb sowie ein hochmodernes Navigationssystem. Über den Baupreis für den knapp 25 Meter breiten Dreimaster mit vollautomatischen Segeln gibt es keine offiziellen Angaben. Unbestätigten Angaben zufolge soll der russische Multimilliardär Melnichenko etwa 400 Millionen Euro bezahlen. Der französische Designer Philippe Starck hatte die Segeljacht entworfen - ebenso wie die 119 Meter lange Motorjacht "A". Sie entstand ebenfalls in Kiel und war im vergangenen Jahr für einen Kurzbesuch in der Landeshauptstadt.

Werft startet Bau einer "Glas-Jacht"

Für die Werft steht nach der Ablieferung der weltgrößten Segeljacht jetzt das nächste Großprojekt an. In einem Monat soll eine etwa 80 Meter lange Jacht auf Kiel gelegt werden - mit Seiten und Fronten aus Glas. "Wir nennen sie auch die 'Glas-Jacht'", sagte Geschäftsführerin Susanne Wiegand im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Wie hoch die Kosten für den Bau des Schiffes sein werden und wer den Auftrag erteilt hat, wollte sie aber nicht sagen.

Karte: Der Weg der "Sailing Yacht A" aus der Ostsee

