Jageler Aufklärer seit zehn Jahren im Ausland

Seit genau zehn Jahren ist das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" ununterbrochen an Auslandseinsätzen der Bundeswehr beteiligt. Das Geschwader sei das einzige mit entsprechenden Fähigkeiten und sehr gefragt, sagte der Kommodore, Oberst Michael Krah, im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Die Soldaten liefern mit Flugzeugen und unbemannten Drohnen Fotos und Videomaterial von der Lage vor Ort und werten diese Bilder aus. Zentrale des Geschwaders ist der Fliegerhorst Jagel bei Schleswig.

Einsatz in der Türkei

Sechs Tornado-Aufklärungsflugzeuge sind seit Januar 2015 auf dem NATO-Flugplatz im türkischen Incirlik stationiert. Eine heikle Aufgabe im Rahmen der "Operation Inherent Resolve": Die Tornado-Piloten starten zu Aufklärungsflügen über Syrien und den Irak. Die Bedrohung durch Flugabwehrraketen des IS stuft die Bundeswehr offiziell als "bis zu erheblich" ein. Im ersten Jahr sind die Soldaten nach Angaben der Bundeswehr zu rund 700 Flügen aufgebrochen. Die angespannten politischen Beziehungen haben nach Angaben von Oberst Krah keine Auswirkungen auf die Arbeit der Soldaten vor Ort.

Kommodore: "Diese Fähigkeiten haben nur wir" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.03.2017 10:30 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Vor zehn Jahren wurden die ersten Tornados und Soldaten des Luftwaffengeschwaders 51 nach Afghanistan verlegt. Seitdem sind die Soldaten aus Jagel ununterbrochen im Auslandseinsatz.







25.000 Stunden Videos aus Afghanistan

In Afghanistan und in Mali sind die Aufklärungsspezialisten mit unbemannten Flugzeugen vom Typ Heron 1 vor Ort. Diese Drohnen und auch die Tornados können in Echtzeit Bilder und Videoaufnahmen an die Einsatzkräfte liefern - sowohl tagsüber als auch nachts. Auf den Aufnahmen sei jedes Detail genau zu erkennen, sagt Kommondore Oberst Krah: "Sie können auch aus Kleinigkeiten viele Schlüsse ziehen und das ist für die Lagegewinnung und die Hauptquartiere von unschätzbarem Wert."

Allein in Afghanistan wurden 25.000 Stunden Videomaterial aufgenommen. Damit habe man erheblich zum Schutz der Partner und der eigenen Leute vor Ort beigetragen, sagt der Kommodore. Kein anderer Bundeswehrverband könne sie bei Aufklärungsflügen unterstützen.

