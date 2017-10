Stand: 09.10.2017 14:57 Uhr

"Itzehoer Allerlei": Klassisch gut oder ekelig?

von Anina Pommerenke

Es ist ein großes Rätsel auf der Facebook-Seite "Worst of Chefkoch": Tausende Nutzer und Hobbyköche fachsimpeln über die Herkunft des Rezepts "Itzehoer Allerlei", das auf chefkoch.de aufgetaucht ist. Die große Frage ist, wer auf so etwas kommt. Fünf Zwiebeln, eine Packung Toastbrot, Rostbratwürstchen, passierte Tomaten. Irgendwann landet der Leser bei den Eiern. Davon gehören 16 Stück ins Gericht. Hinzu kommt "bei Bedarf eine Handvoll Erdnussflips". Deutschlandweit fragen sich Facebook-Nutzer, ob sie an der Stelle einen Klassiker der schleswig-holsteinischen Küche kennenlernen. Oder ist alles doch nur ein Scherz? NDR.de hat sich auf die Suche nach dem Verfasser des Rezepts gemacht.

Direkt von der Festival-Reste-Rampe

Nach einer Woche der Treffer: Martin Hecht. Er kommt aus der Nähe von Biberach in Baden-Württemberg. Das Rezept sei echt, sagt er. Es handele sich um ein Festival-Reste-Essen. Hecht war in diesem Jahr zum ersten Mal beim Wacken Open Air im Kreis Steinburg. Jeden Tag hätten er und seine sieben Freunde eingekauft und gekocht, berichtet er. "Samstagmittag haben wir dann alles zusammengeschmissen. So entstand das Itzehoer Allerlei", erklärt er im Interview mit NDR 1 Welle Nord. Hecht und seine Freunde waren mit dem Metal-Train bis Itzehoe gefahren. Daher rührt der Name des Essens.

Immerhin: Alle haben aufgegessen

Mit dem gewöhnungsbedürftigen Gaumenschmaus habe die ganze Gruppe satt werden können, sagt Hecht. Und: Es hätten tatsächlich alle aufgegessen. Die wilde Kombination aus Eiern, Toast, Bratwurst und Erdnussflips sei übrigens in dem Gericht kaum herauszuschmecken gewesen, erinnert er sich. Es habe eher nach Tomate und gerösteten Zwiebeln geschmeckt, die in dem Rezept ebenfalls auftauchen. Auf jeden Fall habe es deutlich besser geschmeckt, als es aussieht, findet Hecht.

Begeisterung und Ekel im Internet

Ein Freund wollte Hecht für das Gericht fünf Sterne auf der Online-Plattform chefkoch.de geben, wenn er es hochlädt. Nun hat der Freund das Versprechen bis heute nicht eingelöst - der User "Emmelko" hingegen schon. Ihn überzeugten vor allem die Erdnüsse, die "weitestgehend knusprig geblieben sind". Das Ergebnis: vier von fünf möglichen Sternen.

Die große Aufmerksamkeit kam dann via Facebook. Ein Beispiel aus der Kommentarleiste: "Ich glaube, auf dem Zenit meiner persönlichen Abscheu angekommen zu sein." Die Itzehoer werden es mit nordischer Gelassenheit sicher mit einem Schmunzeln registrieren. Das Rezept stammt ja auch nicht von einem Einheimischen.

