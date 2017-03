Stand: 26.03.2017 10:48 Uhr

In nur einer Stunde zur toughen Saloonlady von Tobias Uhlig

Pünktlich um 14 Uhr öffnet sich das große Holztor der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Rund 100 Kandidaten gehen auf den kleinen Vorplatz - unter ihnen sind auch Marie-Luise (20) aus Kaltenkirchen im Kreis Segeberg und Jasmin (20) aus Reinfeld im Kreis Stormarn. Die beiden Mädchen haben sich gerade erst kennengelernt und beschlossen, gemeinsam das Casting zu absolvieren.

Karl-May-Spiele suchen Statisten Schleswig-Holstein Magazin - 25.03.2017 19:30 Uhr Die Karl-May-Spiele suchen Komparsen für die diesjährige Inszenierung "Old Surehand". Einzige Voraussetzungen: Man sollte reiten können und den ganzen Sommer über Zeit haben.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hinter die Kulissen

Für jeden gibt es einen gelben Castingbogen mit einer Nummer drauf, der sofort auf der nächsten Bank ausgefüllt wird. Beide sind zum ersten Mal bei dem Casting dabei. "Ich war schon häufiger als Besucherin hier gemeinsam mit ihrer Mutter", erzählt Marie-Luise. Für sie ist die Faszination am Theater spielen und an der Verwandlung wichtig. Jasmin würde gerne mal auch hinter die Kulissen bei so einer großen Produktion schauen.

Blauer Himmel, die Sonne scheint. Die gut gelaunte Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel begrüßt die rund 100 Teilnehmer. "Schön, dass so viele heute hergekommen sind. Gleich werden Sie gemeinsam mit dem Choreografen tanzen, beim Stuntkoordinator eine kleine Kampfszene einstudieren und dann noch ein Abschlussgespräch mit dem Produktionsleiter führen." Nach dieser kurzen Ansprache geht es los.

Adrenalinkick beim Stunttraining

"Lass' uns gleich zum Stuntman gehen", sagt Marie-Luise. Jasmin nickt und beide packen ihre Taschen und Jacken und gehen zu einer kleinen Wiese. Drei junge Männer trainieren jeden Kandidaten einzeln ungefähr fünf Minuten lang. "Hier mit der Faust nah am Kopf vorbei und dann auf die Schulter zielen", lautet die erste Anweisung.

Jasmin zielt und schlägt knapp am Kopf vorbei. Erst links dann rechts, dann Richtung Bauch. Zum Schluss noch einen Tritt. Stuntkoordinator Steven Szigeti ist zufrieden. Auf den gelben Castingbögen macht er ein paar Kreuze, Kreise und schreibt ein paar kryptische Kürzel. So weiß er später bei der Besprechung, welchen Eindruck er von den Mädchen hatte. Marie-Luise ist ganz begeistert: "Das war toll, mal so die Aggressionen rauszulassen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht." Mit ordentlich Adrenalin im Blut geht es für die 20-Jährigen direkt weiter zum Tanzen.

"Wir gehen nach vorne - zwei, drei - und Stop"

Choreograph Jean Marc Lebon bringt einer Gruppe von rund zehn Kandidaten eine kurze Tanzfolge bei. "Wir fangen mit dem linken Bein an und dem rechten Arm - wir gehen nach vorne - zwei, drei - und Stop." Erst gibt es zwei Trockenübungen, dann tanzen alle die gerade gelernten Schritte zur Musik. Zum Schluss schaut sich der Profi durch seine Sonnenbrille an, was davon behalten wurde. "Eigentlich gut, fand ich. Doch doch. Die haben sich gut die Bewegungen merken können und auch relativ schnell." Auf den Castingbögen macht er bei beiden drei Kreuze. Was das zu bedeuten hat, verrät er nicht.

Gemeinsamkeiten nicht nur beim Casting

Damit ist der anstrengende Teil geschafft. Während Marie-Luise und Jasmin auf das Abschlussgespräch mit dem Produktionsleiter warten, lernen sie sich näher kennen. Beide waren als Au-pair ein Jahr in den USA.

Statisten für "Old Surehand" gesucht





















"Und wo warst du da?", fragt Jasmin. "In Washington D.C.", antwortet Marie-Luise und Jasmins Augen leuchten. "Nein! Ich auch." Da gibt es natürlich viel zu erzählen. Und so vergeht die Zeit, bis sie vor Produktionsleiter Stefan Tietgen stehen, wie im Flug. Er nimmt jetzt die Castingbögen entgegen. Für ihn ist wichtig, ob eine Teilnahme zeitlich passen würde. Deshalb fragt nach den Jobs und Wohnorten. Zu guter Letzt macht er auf den Bögen ein paar Häkchen, bedankt sich und legt die Zettel auf einen Stapel.

"Würde mich freuen, wenn das hinhauen würde - sie waren freundliche, aufgeweckte Typen", sagt er, nachdem die Mädchen gegangen sind. Natürlich muss er sich aber noch mit seinen Kollegen absprechen. Denn schließlich sind nur 35 Statistenrollen zu vergeben - und 100 Teilnehmer am Start.

Jetzt heißt es warten und Daumen drücken

Marie-Luise und Jasmin sind glücklich und hatten viel Spaß. Ob sie genommen werden oder nicht, ist für sie gerade zweitrangig. Jetzt tauschen sie die Handynummern aus und hoffen, dass sie dann bald gemeinsam in der Kalkbergarena als Statisten im Stück "Old Surehand" mitspielen können. Bescheid bekommen sie in rund zwei Wochen - per Brief.

Weitere Informationen mit Video Karl-May-Spiele: Erste Anprobe für die Stars Am Freitag hat es den ersten offiziellen Auftritt für die Karl-May-Stars am Kalkberg gegeben: Alexander Klaws, Sila Sahin und Mathieu Carrière erhielten ihre ersten wichtigen Requisiten. mehr Die Promi-"Ahnengalerie" der Karl-May-Spiele Viele Prominente sind seit 1952 auf Winnetous Pfaden am Kalkberg gewandelt. Wir haben einige von ihnen in einer "Ahnengalerie" versammelt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 26.03.2017 | 06:00 Uhr