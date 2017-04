Stand: 10.04.2017 11:20 Uhr

Immer wieder laufen Wanderer in auflaufende Flut

Es sollte ein schöner Familienausflug werden. Doch am Ende mussten Vater, Mutter und Kind aus dem Wattenmeer gerettet werden. Die Familie aus Nordrhein-Westfalen war laut Feuerwehr am Sonntag in St. Peter-Ording mit dem Fahrrad am Südstrand unterwegs. Irgendwann wurde es dunkel. Die drei bemerkten, dass die Priele um sie herum plötzlich vollgelaufen waren. Schnell wurden sie vom Wasser eingeschlossen. Zum Glück gab es an der Stelle ein Handynetz - so gelang es den Eltern, die Rettungsleitstelle zu alarmieren. Feuerwehr und DLRG befreiten die Familie schließlich aus dem Watt.

Plötzlich vom Wasser eingeschlossen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.04.2017 09:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Schon wieder mussten Touristen aus dem Wattenmeer gerettet werden. Diesmal war es eine Urlauberfamilie aus Nordrhein-Westfalen. Am Strand von St. Peter Ording waren sie vom Wasser eingeschlossen.







Föhr: Plötzlich bis zur Hüfte in der Nordsee

Erst am Freitag hatten Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zwei Wattwanderer vor der Insel Föhr gerettet. Die 25 und 26 Jahre alten Männer wollten laut DGzRS bei Niedrigwasser von der Nordspitze Amrums zur Nachbarinsel Föhr gehen - ohne zuvor in den Tidenkalender geschaut zu haben. Sie liefen direkt in die auflaufende Flut, konnten aber gerettet werden.

Tipps für Wattwanderungen vom Nationalpark Wattenmeer

Gehen Sie nur mit einem ortskundigen Wattführer ins Watt. Eine Auflistung der Nationalpark-Wattführer gibt es hier: http://nationalpark-partner-sh.de/index.php/natur-erleben/wattfuehrungen

Informieren Sie sich über die örtlichen Niedrigwasserzeiten und die aktuelle Wettervorhersage, auch dann, wenn sie in Landnähe bleiben wollen. Darüber gibt der Tidenkalender Auskunft. Örtliche Gezeitenkalender gibt es bei Touristeninformationen, in der lokalen Presse oder auf den Homepages der Küstenorte. Von Bundesamt für Seeschifffahrt (BSH) wird ein küstenweit gültiger Gezeitenkalender herausgegeben. Für langfristige Planungen gibt es http://gezeiten-kalender.de.

Verlassen Sie bei aufziehendem Nebel, Gewitter oder Wetterverschlechterung sofort das Watt.

Nehmen Sie ein Handy mit Uhr sowie einen Kompass mit. Seenebel kann rasch und plötzlich entstehen und eine Orientierung im Watt ohne Kompass unmöglich machen.

Rüsten Sie sich für die Wattwanderung aus. Eine wasser- und winddichte Jacke, eine warme Mütze, Sonnenschutzmittel sowie alte Leinenturnschuhe oder Gummiustiefel (bei kaltem Wetter) sollten dabei sein. Außerdem sollten Sie eine volle Wasserflasche und etwas zu Essen mitnehmen.

Wattwanderungen sollten Sie möglichst zwei Stunden vor Niedrigwasser starten - und zum Niedrigwasser beenden. Bei auflaufendem Wasser sollten Sie zumindest auf den Rückweg sein.

Vorsicht, wenn Sie einen Priel durchqueren. Priele laufen zuerst mit Wasser voll und können Ihnen durch starke Strömung oder Wassertiefe den Rückweg abschneiden. Deshalb: Nichts wie zurück, wenn nach Niedrigwasser zwischen Ihnen und dem Land noch ein Priel liegt. zurück 1/4 vor

Geführte Wattwanderungen sind sicherer

Etwa 100 Mal mussten Retter im vergangenen Jahr unvorsichtige Wanderer aus dem Watt der schleswig-holsteinischen Nordseeküste retten, so eine grobe Schätzung der DGzRS. Norbert Bies, Wehrführer in St. Peter-Ording, rät allen Touristen, nur an geführten Wattwanderungen teilzunehmen. Außerdem sei es wichtig, vor einer Watttour immer in den Tidenkalender zu schauen und bei Dunkelheit und Nebel nur in der Nähe des Deiches ins Watt zu gehen.

