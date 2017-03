Stand: 18.03.2017 10:12 Uhr

Immer mehr unnötige Einsätze für Notärzte von Benjamin Nolte

Mit Blaulicht und Martinshorn bahnt sich Rettungsassistent Michael Gryszyk den Weg durch den morgendlichen Berufsverkehr in Flensburg. Neben ihm im Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sitzt Notärztin Ute Propst und blickt noch einmal auf den Meldeempfänger. "Patient, 1936 geboren, Verdacht auf Herzinfarkt", liest sie vor. Die Zahl der älteren Patienten mit solchen Problemen nimmt seit Jahren zu. Ein Blick in die Flensburger Statistik zeigt, dass besonders der ältere Teil der Bevölkerung den größten Teil der Einsätze ausmacht. Insgesamt rückte der Flensburger Notarztwagen im vergangenen Jahr etwa 2.900 Mal aus. Bei jedem zweiten Einsatz waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Ursache. 820 Patienten waren älter als 70 Jahre.

"Heute wird früher angerufen"

"Wir fahren nicht ständig zu schweren Verkehrsunfällen oder Ähnlichem, sondern tatsächlich überwiegend in häusliche Umgebungen zu Herz-Kreislauf-Problemen", sagt Holger Löning, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Flensburg. Er macht nicht nur die älter werdende Bevölkerung für die steigenden Einsatzzahlen verantwortlich. "Viele verlangen heute schneller einen Arzt, als es früher der Fall war", sagt Löning. "Heute wird früher angerufen. Im Sinne der Patienten ist das ja auch gut, nur wird in vielen Fällen nicht unbedingt ein Notarzt gebraucht." Die Zahl der Einsätze, bei denen ein Notarzt nicht erforderlich war oder die Einsatzfahrt abgebrochen werden konnte, liegt in Flensburg im mittleren dreistelligen Bereich. Für echte Notfälle muss dann ein Arzt aus Kappeln, Schleswig, Husum, Niebüll oder der Rettungshubschrauber ausrücken. Das kostet Zeit.

Viele Einsätze ein Fall für den Hausarzt

Probst und Gryszyk müssen immer von einem Notfall ausgehen. Nach rund 15 Minuten Fahrt erreichen sie den Einsatzort im Kreis Schleswig-Flensburg. Ein Rettungswagen ist bereits vor Ort, der 80 Jahre alte Patient wird versorgt. Ein kurzer Blick auf das EKG schafft Klarheit: Kein Herzinfarkt, allerdings deuten alle Symptome auf eine erhebliche Verschlechterung einer bereits bekannten Lungenerkrankung hin. Mit Medikamenten gegen Atemnot und Sauerstoff bereiten sie den Mann auf den Transport vor. Mit dem Rettungswagen bringen sie ihn in die Notaufnahme nach Flensburg.

"In diesem Fall war ein Notarzt erforderlich. Der Mann drohte zu erschöpfen", sagt Löning. "Allerdings fahren wir täglich Einsätze, die durchaus auch im hausärztlichen Bereich belassen werden könnten. Eine enge Betreuung durch den eigenen Hausarzt außerhalb der Praxiszeiten wird nur selten praktiziert. In diesen Zeiten ist der kassenärztliche Notdienst zuständig. Da damit aber ein unbekannter Arzt kommt, ist das Wählen der 112 nicht selten die erste Wahl."

Leitstelle muss sich auf Anrufer verlassen

Rund um die Uhr besetzen ein Rettungsassistent oder Notfallsanitäter und ein Notarzt das NEF in Flensburg. Stationiert ist der Wagen am Flensburger Franziskus-Hospital. Bis zu 15 Mal in 24 Stunden rücken die Teams aus. Die Rettungsleitstelle Nord in Harrislee alarmiert sie immer dann, wenn die Besatzung eines Rettungswagens allein nicht ausreicht und ein Notarzt vor Ort gebraucht wird. Dies kann zum Beispiel bei schweren Verletzungen, starken Schmerzen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Fall sein. Die Disponenten in der Leitstelle haben nur wenig Zeit, um sich durch gezielte Fragen ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Sie müssen sich auf die Angaben der Anrufer verlassen.

Herzstillstand: Es muss schnell gehen

Das lautstarke Piepen des Funkmeldeempfängers unterbricht das Mittagessen. Probst und Gryszyk springen sofort auf, lassen alles stehen und liegen. Ute Probst liest den Text auf dem Melder: "Patient, 79 Jahre alt, laufende Reanimation." Nun muss alles schnell gehen. Wenige Kilometer entfernt ist der alte Mann in seiner Wohnung zusammengebrochen: Herzstillstand. Gryzsyk bremst das NEF vor dem Haus. Routiniert greifen sich Notärztin und Notfallsanitäter die Taschen mit Medikamenten und Ausrüstung. Zwei Rettungsassistenten sind bereits dort und haben in der Wohnung des Mannes mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen.

30 Minuten Kampf ums Überleben

Der Ernst der Lage ist allen bewusst. Schockiert beobachtet die Ehefrau, wie die Männer und Frauen des Rettungsdienstes fast eine halbe Stunde um das Leben ihres Mannes kämpfen. Klare Anweisungen untereinander sorgen für einen reibungslosen Ablauf, jeder weiß, was zu tun ist. Notärztin Probst gibt den Ton an. "Wir haben den Patienten drei Mal defibrilliert, um das Kammerflimmern zu unterbrechen", berichtet Probst, "danach haben wir die Herzdruckmassage so lange fortgeführt, bis der Mann wieder einen Puls hatte." Unterstützt durch eine Vielzahl von Medikamenten und Sauerstoff folgt die vorerst positive Nachricht. Auf dem EKG ist wieder ein Herzrhythmus zu sehen. "Erst jetzt sah man auf dem EKG den Grund für den Herzstillstand, der Mann hatte einen sehr schweren Infarkt", berichtet Probst.

Mehr als eine Stunde nach Absetzen des Notrufs trifft der Konvoi aus Rettungswagen und Notarzt im Krankenhaus ein. Nach der Übergabe an die Ärzte im Schockraum sind Probst und Gryszyk wieder einsatzbereit. Es bleibt nicht der letzte Einsatz an diesem Tag: Nicht einmal eine Stunde später sind beide wieder unterwegs: Ein 64 Jahre alter Mann klagt über starke Brustschmerzen.

