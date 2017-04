Stand: 12.04.2017 13:23 Uhr

Immer mehr Schleswig-Holsteiner ohne Wohnung von Constantin Gill

Bei den Menschen, die zu Melanie Popp kommen, hat das soziale Netz versagt. Die Wohnungslosenhilfe sei "das Ende eines gesamten Hilfesystems", sagt die Leiterin der zentralen Beratungsstelle in Neumünster. Denn bei vielen ihrer Klienten ist die fehlende Wohnung - oder der drohende Verlust - nur das Ende einer langen Entwicklung nach unten.

Mehr Wohnungslose: Beratungsstellen überlastet Schleswig-Holstein Magazin - 12.04.2017 19:30 Uhr Geschätzt 10.000 Menschen im Land sind obdachlos. Die Mitarbeiter in den Beratungsstellen und Notunterkünften sind überfordert. Die Diakonie fordert daher zusätzliche Mittel.







Durchs soziale Netz gefallen

Viele sind arbeitslos, überschuldet oder psychisch krank. Sie sind durch das System "durchgerauscht", sagt Melanie Popp. Den Menschen dann zu helfen, wird immer schwerer. Weil die Beratungsstellen mit der Vielzahl an Problemen überfordert sind - und mit der reinen Zahl.

Beratungsfälle um 1.000 gestiegen

Im Bereich der Diakonie Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr gut 7.500 Menschen Hilfe gesucht - weil sie keine Wohnung hatten oder ihnen die Wohnungslosigkeit drohte. Jährlich sind es rund 1.000 zusätzliche Fälle, die die Mitarbeiter bearbeiten müssen. Ihre Zahl bleibt jedoch immer gleich.

In Melanie Popps Bereich in Neumünster mussten im vergangenen Jahr mehr als 200 Menschen untergebracht werden. Doch die Notunterkunft bietet nur 25 Plätze. Die Diakonie setzt darauf, selbst Wohnungen zu mieten, die dann wiederum an Menschen weitervermietet werden, die schon länger in einer Notunterkunft leben. Außerdem können Kommunen Betroffene notfalls auch in Pensionen oder Hotels unterbringen.

Politik soll helfen

Heiko Naß meint, Obdachlosigkeit sei ein Gradmesser für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Landespastor des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein fordert mehr Engagement von den Politikern. Unter anderem heißt das: mehr Geld vom Land für die Beratungsstellen. Bisher bekommen sie knapp 600.000 Euro. Noch einmal 400.000 Euro dazu wünscht sich Naß, um das Angebot aufzustocken.

Sozialwohnungen nur für Obdachlose

Doch auch sozialen Wohnraum muss die Politik aus Sicht des Landespastors schaffen. Das allein reiche aber nicht, weil die Obdachlosen dann immer noch vermittelt werden müssen - was gar nicht so leicht ist: "Sie stehen ganz hinten an der Schlange. Wir sprechen uns für ein Kontingent aus, dass ein Teil der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau wirklich für Obdachlose vorbehalten sind", sagt Naß.

Obdachlose nicht aus den Städten abschieben

Pläne wie in Kiel, wo die Stadt überlegt, nur noch einheimische Wohnungslose zu betreuen, lehnt die Diakonie ab. Schließlich sei das Problem im ganzen Land vorhanden, meint Melanie Popp von der Neumünsteraner Beratungsstelle. Andere Beratungsstellen - bundesweit - seien eben auch überlastet. Aber die Menschen dürften nicht "abgeschoben" werden.

