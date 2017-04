Stand: 05.04.2017 15:31 Uhr

Illegales Tropenholz für Megajacht "A" verwendet

Für die weltgrößte Segeljacht "A" des russischen Milliardärs Andrej Melnitschenko ist nach Erkenntnissen der Kieler Staatsanwaltschaft illegales Tropenholz verwendet worden. "Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und das Ergebnis ist eindeutig", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch in Kiel: "Es handele sich um Holz, das nicht aus einer Plantage stammt." Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Holzhandels-Sicherungs-Gesetz. Es hatte bereits im vergangenen Oktober Anschuldigungen von Umweltschützern gegeben, dass auf der Jacht illegales Tropenholz verwendet worden war. Diese hatte die Weft allerdings dementiert.

Suche nach verantwortlichem Händler läuft

Videos 00:59 min Zahlen und Fakten zur "Sailing Yacht A" Die "Sailing Yacht A" ist die größte private Segeljacht der Welt. Wir stellen ihnen das Schiff vor. Gebaut wurde die Jacht in Kiel. Video (00:59 min)

Das Holz war bei einer Durchsuchung im vergangenen Monat auf dem Werftgelände gefunden worden. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten hatte geklärt, dass das Holz illegal geschlagen und auf der Segeljacht verbaut worden war. Anhand von Struktur und Jahresringen lasse sich feststellen, ob es sich um Plantagenholz handle oder nicht, erläuterte Bieler. Allerdings sei unklar, ob den Käufern des Holzes die illegale Herkunft bekannt war. Die Staatsanwaltschaft wertet derzeit die Beweismittel aus, um festzustellen, wer für den Holzhandel verantwortlich ist. "Wenn wir dort entsprechende Erkenntnisse haben, werden wir das Ermittlungsverfahren auf diese Person ausweiten. Dann müssen wir weiterschauen", sagte Bieler NDR 1 Welle Nord.

Werft will Fall aufklären

Unterstützung gibt es von der Werft Nobiskrug, die auf den Bau von Superjachten spezialisiert ist und zusammen mit der Werft German Naval Yards einer libanesischen Holding angehört. Ein Sprecher der Werft teilte auf Anfrage mit, dass man weiterhin ein großes Interesse habe, den Fall aufzuklären.

Der Bau der Segeljacht "A" in Bildern













































Arrest in Gibraltar

Der 143 Meter lange keilförmige Dreimaster war auf der Werft German Naval Yards in Kiel gebaut worden und hatte die Fördestadt Anfang Februar nach fünfjähriger Bauzeit verlassen. Im Anschluss lag die weltgrößte private Segeljacht eine Woche unter Arrest in Gibraltar - erwirkt von Nobiskrug. Es diente als Druckmittel, weil die Werft und der russische Auftraggeber sich über offene Rechnungen in Millionenhöhe stritten. Vor Gericht in Gibraltar einigten sich die Parteien schließlich, auf welche Treuhandkonten die restlichen Forderungen von 15,3 Millionen Euro fließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2017 | 17:00 Uhr