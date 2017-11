Stand: 16.11.2017 06:00 Uhr

Ärzte in Sana-Kliniken am Limit

von Julian Marxen

Mit schläfrigen Augen blickt Ralf in seinen schwarzen Kaffee. Es ist die achte Tasse in einem zweistündigen Interview. Der Arzt kommt gerade von seiner Nachtschicht in den Sana-Kliniken Ostholstein. Seine Stimme tönt schwerfällig, zwischen seinen Sätzen mischt sich immer wieder ein leichtes Stöhnen. Ralf scheint nicht nur müde und angespannt zu sein, sondern auch genervt. Genervt von den Bedingungen, unter denen er Patienten behandeln muss. Ralf ist nicht sein richtiger Name. Den möchte er nicht nennen - aus Angst vor einer Kündigung.

Personal völlig überlastet

Der Mediziner zeichnet ein dramatisches Bild von der Situation im Krankenhaus: "Sie treffen auf absolut überlastetes Personal, überlastete Ärzte, überlastete Pflegekräfte. Und wo Menschen dauerhaft überlastet sind, passieren Fehler. Das heißt, es werden falsche Diagnosen gestellt, es werden eventuell falsche Therapien angeordnet, es werden Sachen vergessen, die wichtig sind für die Heilung. Das alles aufgrund der Überlastung."

Situation "nicht mehr verantwortbar"

Grund für diese Überlastung sei der Personalmangel, stellt die Vorsitzende des Betriebsrates Beate Fleischmann fest. Viele Dienste würden auf wenige Schultern verteilt. Der Betriebsrat fordert deshalb von der Geschäftsführung der Sana-Kliniken Ostholstein, mehr Ärzte einzustellen - etwa in der Chirurgie. Mediziner Ralf arbeitet nach eigenen Worten schon fast für zwei Mitarbeiter. Zum Teil würden er und seine Kollegen ohne Assistenz im OP stehen, müssten Visiten verschieben und quasi überall gleichzeitig sein. "Das geht auch auf die eigene Gesundheit", weiß Betriebsrats-Chefin Fleischmann. Der Krankenstand unter den Ärzten steige stetig. Und das führe zu einer noch stärkeren Belastung der Mitarbeiter, betont Fleischmann.

Mediziner: "Ich kann nicht mehr"

Ein anderer Arzt, der seinen Namen ebenfalls nicht nennen möchte, kennt die belastenden Situationen nur zu gut: "Ich merke es körperlich und psychisch", sagt der Mediziner. "Aber man muss weitermachen und weitermachen. Da kommt man dann zu dem Punkt, an dem man sagt: Ich kann nicht mehr. Das ist dann auch nicht mehr verantwortbar." Er mache sich Sorgen, dass aufgrund der Überlastung Patienten zu Schaden kommen oder sogar sterben könnten.

Sana-Geschäftsführung äußert sich nicht

Sana-Chef Klaus Abel will sich auf Nachfrage vorerst nicht äußern. Einige Ärzte haben sich zusammengetan und jetzt einen offenen Brief an die Geschäftsführung geschrieben. Dem Kreis Ostholstein als fünfprozentigen Anteilseigner ist der Personalmangel bekannt. "Wir sind zusammen mit dem Kieler Sozialministerium daran interessiert, dass die Krankenhäuser im Kreis bestmöglich aufgestellt sind. Und wir wirken gemeinsam daraufhin, dass Sana die entsprechenden Kräfte zur Verfügung stellt", erklärt Landrat Reinhard Sager. Und er fügt hinzu: "Klar ist aber auch, dass es nach wie vor schwierig ist, Ärzte für den ländlichen Raum zu gewinnen." Die Situation an den Sana-Kliniken Ostholstein wird in der kommenden Woche auch Thema im Hauptausschuss des Kreises sein.

