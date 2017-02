Stand: 23.02.2017 18:53 Uhr

Hilfe für Helfer: Feuerwehr bekommt Leihwagen

Nach dem Großbrand bei der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Hilfsbereitschaft groß. Damit die Feuerwehr ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, stellen die Kieler Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf leihweise jeweils ein Fahrzeug zur Verfügung: einen Tanklöschzug und ein komplett ausgestattetes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden am Donnerstag an die Kollegen in Kronshagen übergeben.

Kronshagen: Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Schleswig-Holstein Magazin - 23.02.2017 19:30 Uhr Ein Brand hatte das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen mit acht Wagen und Ausrüstung zerstört. Aber andere Wehren helfen mit fünf Fahrzeugen aus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Acht Fahrzeuge zerstört

Das 50 mal 30 Meter große Gerätehaus ging in der Nacht zu Mittwoch in Flammen auf und brannte in voller Ausdehnung. Acht Fahrzeuge seien zerstört worden und ein Großteil des Daches eingestürzt, sagte ein Sprecher.

Albig und andere Wehren sagen Unterstützung zu

Auch Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat der Feuerwehr Unterstützung zugesagt. Neben dem Gerätehaus und den Fahrzeugen ist beinahe die gesamte Ausrüstung der Feuerwehr zerstört worden. Aus ganz Deutschland wurden neue und gebrauchte Anzüge gespendet. Für alle Feuerwehrleute ist jetzt wieder Kleidung da.

Die Landesfeuerwehrschule stellt weitere drei Wagen zur Verfügung. Der improvisierte Löschzug ist voll einsatzbereit und steht jetzt direkt hinter dem zerstörten Feuerwehrhaus in den Hallen des Bauhofs. Der entstandene Schaden geht in Millionenhöhe. Als Ursache geht die Feuerwehr selbst bisher von einem technischen Defekt aus.

Brand zerstört fünf Feuerwehrautos





















Weitere Informationen mit Video Millionenschaden durch Feuer bei der Feuerwehr Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen hat in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Acht Fahrzeuge wurden dabei zerstört. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. mehr 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie 20 Bilder Schweres Gerät für schwere Einsätze Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. NDR.de stellt einige von ihnen vor. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2017 | 11:00 Uhr