Heides Wildschweine jagen durch Online-Welt

Bürgermeister Ulf Stecher (CDU) kann zunächst nicht glauben, was er da von einem Mitarbeiter hört. Er denkt an einen Scherz. Zwei Wildschweine jagen durch die Heider Innenstadt, greifen Menschen an, ramponieren ganze Geschäfte. Was sich am vergangenen Freitag in Dithmarschens Kreisstadt zuträgt, das steht schnell fest, ist mehr als ein Kuriosum - und lustig ist es schon gar nicht. Es gibt vier Verletzte. Die Geschichte geht um die Welt. Der britische "Telegraph" berichtet. Die "Daily News" aus New York zeigt Jäger Uwe Ingwersen mit Flinte neben dem erlegten Wildschwein. "TV New Zealand" nennt Heide auf seiner Homepage eine von randalierenden Wildschweinen terrorisierte deutsche Stadt. Sogar in Singapur spricht man plötzlich über Wildschweine in Norddeutschland.

Wildschweine wüten in Heide: Internationales Medienecho NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.10.2017 12:00 Uhr Ob in Deutschland, England oder USA, überall wird online über die aggressiven Wildschweine von Heide berichtet.







Heide läutet Dithmarscher Wildwochen ein

Im Nachhinein mögen manche Dinge zum Schmunzeln anregen. Dass ausgerechnet am Tag des Wildschwein-Angriffs die Dithmarscher Wildwochen in Heide eingeläutet werden. Dass die Satire-Seite "Der Postillon" zum "Borstillon" wird und dem Thema seine Sonntagsfrage widmet. Dass Twitter-User die Wildschweine in Heide auch augenzwinkernd kommentieren.

Sparkassenleiter wird mit 30 Stichen genäht

In Heide hinterlässt der Freitag jedoch zum Teil tiefe Spuren. Der angegriffene Leiter der Sparkasse am Marktplatz muss im Krankenhaus mit 30 Stichen genäht werden. Ein Mann verliert seine Fingerkuppe. Die vier Verletzten sind nach Angaben eines Stadtsprechers jedoch auf dem Weg der Besserung.

Ein Optiker ringt mit seiner Versicherung

Am Eingang der Sparkasse erinnern auch drei Tage später noch Blutspuren an das erschossene Wildschwein. Eine Glasscheibe ist komplett gesprungen, davor rot-weißes Flatterband. Ein Optiker, dessen Laden von einem der Tiere verwüstet wurde, hat noch nichts reparieren lassen. Die Versicherung weigert sich, den Schaden zu bezahlen.

Wildschwein-Presseschau: Invasion, Terror, Amok



















