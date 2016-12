Stand: 26.12.2016 10:00 Uhr

Happy Birthday: Sea Life wird 20

Quallen, Seepferdchen, Seespinnen, Haie und tropische Fische: Vor allem Kinder können im Sea Life in Timmendorfer Strand das Meer und seine Bewohner ganz nah erleben. Inzwischen seit 20 Jahren. Solange gibt es das Aquarium nun schon. Im Dezember 1996 eröffnete es. "Damals hatten wir als Schwerpunkt die Ostsee", berichtet der General Manager des Sea Life, Florian Fischer, NDR.de.

20 Jahre Sea Life am Timmendorfer Strand























Boa und Bindenwaran

Im Laufe der Jahre kamen jedoch auch andere Themen dazu. "Unsere Gäste wollten auch bunte Fische sehen", so Fischer. Und so leben heute auch viele Tropenfische und andere Exoten in dem Aquarium am Ostseestrand. Auch ein Berührungsbecken und einen Unterwassertunnel gibt es. Seit 2014 fühlen sich außerdem auch einige Landtiere im Sea Life zuhause. Das Aquarium schaffte beispielsweise zwei Boas, einen Bindenwaran und einige Zwergotter an.

400 Tonnen künstliches Meersalz

Heute leben mehr als 2.500 Tiere hier. Und Florian Fischer hat noch ein paar mehr Zahlen auf Lager. Seit dem Tag der Eröffnung hat es laut Fischer etwa 20.000 Schau-Fütterungen gegeben, 400 Tonnen künstliches Meersalz wurden in die Becken gekippt, 17,5 Millionen Kubikmeter Wasser wurden gereinigt und 300.000 Quadratmeter Scheiben geputzt.

Mit den Besucherzahlen sei man zufrieden, sagt Fischer, ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen. Neben Menschen aus der Region kommen vor allem Touristen ins Sea Life. "Unsere besucherintensivsten Tage sind daher Regentage in den Sommerferien", verrät Fischer.

