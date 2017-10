Stand: 06.10.2017 18:16 Uhr

Hallig, Hafen, Watt: Steinmeiers Tour durch SH

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen zweitägigen Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein beendet und freut sich jetzt, schon bald wiederzukommen. Im Sommer 2018 wird Steinmeier die 123. Kieler Woche eröffnen. Passend, dass der Bundespräsident am Freitag die "Thor Heyerdahl" besuchte. Auf dem Segelschulschiff unterhielt sich Steinmeier mit Schülern. Steinmeier sagte, er habe sich bei seinem Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein sehr zu Hause gefühlt.

Minderheiten und Leben im ländlichen Raum

Zwei Themen dominierten Steinmeiers Antrittsbesuch: Am ersten Tag der Umgang mit Minderheiten. Am Freitag standen das Wattenmeer und das Leben im ländlichen Raum im Mittelpunkt. Begleitet wurde das Staatsoberhaupt von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und dessen Frau Anke. Man habe Steinmeier alles zeigen können, was das Land zu bieten habe. "Das waren zwei tolle Tage", resümierte Günther.

Ab ins Watt - mit Gummistiefeln

Auf seiner Reise lernte Steinmeier viele Facetten des nördlichsten Bundeslandes kennen. Am Freitagmorgen ging es ins Watt, allerdings nicht mit nackten Füßen: Bundespräsident Steinmeier hatte - ebenso wie seine Frau Elke Büdenbender - Gummistiefel an, um die Nordsee bei Ebbe auf der Hamburger Hallig (Kreis Nordfriesland) zu erkunden. Vier sogenannte Juniorranger - zehn- und elfjährige Jungen und Mädchen - zeigten dem Politiker die Artenvielfalt und präsentierten Muscheln, Pflanzen und winzig kleine Schnecken.

Leger in Bluejeans und Regenjacke ließ sich Steinmeier vom Direktor der Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), Johannes Oelerich, und dem Leiter der Nationalparkverwaltung, Detlef Hansen, über die Herausforderungen des Klimawandels informieren.

Landflucht kein Thema in SH

Später ging es noch weiter zum Kieler Schloss. Dort hielt Steinmeier eine Rede auf dem Gemeindekongress. Er lobte das Engagement der Kommunen für ein lebenswertes Leben auf dem Lande. Heimat sei nicht die Idylle einer Vergangenheit, die es so vermutlich nie gegeben habe, sagte Steinmeier vor mehr als 600 Kommunalvertretern, Ehrengästen und Vertretern von Unternehmen. "Sie ist etwas, das wir immer wieder selbst schaffen, pflegen und bewahren können und eben auch müssen."

Ihm scheine, dass für Schleswig-Holsteiner Landfrust kein Thema sei. Anders, als in anderen Regionen Deutschlands, so Steinmeier weiter. Auch von Entvölkerung ganzer Landstriche könne nicht die Rede sein. Dies sei kein Zufall, sondern ein Verdienst.

Besuch in Husum

Am Donnerstag, dem ersten Tag seiner Reise, kam der Bundespräsident in Kiel an. Im Gästehaus der Landesregierung trug er sich ins Gästebuch der Landesregierung ein und nahm an einer Kabinettssitzung teil. Das nördlichste Bundesland war die siebte Station seiner Antrittsreise.

Am Nachmittag ging es für Steinmeier zur Universität Flensburg. Am Haupteingang versammelten sich viele Schaulustige, um einen Blick auf den Bundespräsidenten zu werfen. Dieser nahm sich ebenso wie Günther Zeit, um mit den Wartenden zu sprechen und sich mit ihnen fotografieren zu lassen, bevor er sich in der Versuchsküche für Studenten über den Studiengang Verbraucherbildung informierte. Danach ging es mit einer Polizeieskorte nach Husum (Kreis Nordfriesland). Dort sprach er mit Jugendlichen über das Thema Heimat, außerdem traf er sich mit Ehrenamtlichen.

