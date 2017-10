Stand: 27.10.2017 12:39 Uhr

HSH Nordbank: Wer will den Zuschlag?

Es ist wichtiger Tag für die HSH Nordbank. Bis heute Abend können potenzielle Käufer ihr Angebot für die angeschlagene Landesbank von Schleswig-Holstein und Hamburg abgeben. Die EU hatte entschieden, dass die Bank bis Anfang kommenden Jahres verkauft werden muss. Ein paar mögliche Käufer sind schon bekannt. Unter anderem interessiert sich eine Bietergemeinschaft aus dem bisherigen Anteilseigner Flowers und dem Hedgefonds Apollo für das Institut. Daneben wollen offenbar auch amerikanische Finanz-Investoren wie Cerberus oder Lone Star den Zuschlag, die gerne mal als "Heuschrecken" bezeichnet werden. Gelingt der Verkauf? Und welche Folgen hat dies für den Steuerzahler? Darüber hat NDR.de mit dem Kieler Finanzwissenschaftler Peter Nippel gesprochen.

Herr Nippel, kann eine Bank mit solchen Altlasten überhaupt verkauft werden?

Die Altlasten dürfen nicht zu hoch sein, sonst wird kein Käufer bereit sein, einen positiven Preis für die Bank zu zahlen. Wir wissen nicht genau, wie viele Altlasten Stand heute oder Stand Anfang nächsten Jahres noch in der Bank übrig sind. Die letzten Zahlen, die verfügbar sind, sind die von Mitte 2017. Da waren die Altlasten mit 18 Milliarden Euro ungefähr noch sehr hoch. Man hört aber, dass die Bank erfolgreich war im weiteren Abbau dieser Altlasten. Also: Es könnte klappen.

Und wie hoch kann der Kaufpreis dann sein?

Der Kaufpreis kann aus meiner Sicht nicht sehr hoch sein. Also, ich glaube nicht, dass es mehrere Milliarden sein werden.

Welche Bedingungen stellt die EU für den Verkauf?

Im Kern ist die Bedingung, dass die Bank verkauft werden muss. Oder aber, wenn das nicht gelingt, dann abzuwickeln ist. Das heißt nicht, dass sofort geschlossen wird. Aber es dürfte kein Neugeschäft betrieben werden. Dieser Verkauf muss ohne Beihilfe erfolgen. Es darf also nicht noch weitere Gelder von Seiten der öffentlichen Hand geben. Und es muss die Prognose erstellt werden können, dass die Bank auch wirtschaftlich tragfähig weiter besteht.

Verschiedene Hedgefonds - also sogenannte Heuschrecken - bieten für die HSH. Welches Interesse können Finanzinvestoren an der HSH haben?

Das Interesse der Finanzinvestoren ist letztendlich ganz einfach. Die wollen eine Rendite erzielen, eine hinreichend hohe Rendite. Dafür, dass sie das Risiko eingehen. Und diese Rendite werden Finanzinvestoren in aller Regel dadurch erzielen wollen, dass sie auch nach kurzer oder mittlerer Frist ihr Investment wieder auflösen, sprich: weiterverkaufen.

Finanzexperte: "Die wollen eine hohe Rendite erzielen" Schleswig-Holstein Magazin - 27.10.2017 19:30 Uhr Seit Monaten wird über den Verkauf der HSH Nordbank diskutiert. Nun endet die Bieterfrist. Der Kieler Finanzwissenschaftler Peter Nippel sagt, warum Hedgefonds Interesse an der Bank haben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zwei haben sich zusammengetan: Flowers und Apollo. Nach NDR Informationen hat sich Flowers einen Mindestpreis für seine Anteile zusichern lassen...

Flowers ist ja jetzt noch mit etwa fünf Prozent an der HSH beteiligt. Ich glaube, dessen Interesse dürfte in erster Linie sein, das bisherige Investment zu retten und vielleicht auch Verluste, die er in der Vergangenheit eingefahren hat, auszugleichen. Ich glaube nicht, dass Flowers ein ganz anderes Interesse hat als die anderen Finanzinvestoren, die anderen Fonds, die jetzt in der Diskussion sind.

Die Sparkassen stehen auch im Risiko. Welche Rolle spielen sie?

Die Sparkassen sind gemeinsam in einem Haftungsverbund mit der HSH Nordbank. Sie tragen nur als Instituts-Gruppe ein gewisses Risiko, wenn es zu Ausfällen der Forderungen von Kunden der HSH Nordbank kommt. Einlagensicherung ist das Stichwort. Der Sparkassen- und Giroverband und vielleicht auch andere Landesbanken könnten aber als Investoren vielleicht doch noch in letzter Konsequenz als Käufer auftreten. Das weiß man nicht.

Aber in einem internen Gutachten von Wirtschaftsprüfern für die EU werden die Sparkassen als "Buyer at last resort" bezeichnet. Das heißt doch, im Notfall müssten sie die HSH kaufen?

Videos 01:25 Wer kauft die HSH Nordbank? Schleswig-Holstein Magazin Der Verkauf der HSH Nordbank geht in die heiße Phase. Auf dem Spiel stehen Milliarden an Steuergeldern und rund 2.000 Arbeitsplätze. Im Rennen sind derzeit offenbar vier Bieter. Video (01:25 min)

Der Plan B, dass Sparkassen und Landesbanken zum Zuge kommen, der besteht vielleicht. Vielleicht ist es aber auch der Wunsch der anderen Beteiligten, denn das wäre gewissermaßen die Zwischenlösung vor der Abwicklung. Wenn man die Abwicklung um jeden Preis vermeiden wollte, dann könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob die Sparkassen oder andere Landesbanken als Käufer auftreten. Ehrlich gesagt, ich halte das für eher unwahrscheinlich.

Was ist günstiger: Abwicklung oder Verkauf?

Günstiger ist ein erfolgreicher Verkauf. Solange ein nennenswerter Betrag, ein paar Millionen, eine Milliarde, als Erlös realisiert werden kann, ist das die günstigste Lösung. Vorausgesetzt, es gelingt, die Bank als Ganzes zu verkaufen, also die Kernbank und die Abbaubank, rechtlich sowieso eine Einheit, gemeinsam zu verkaufen.

Welche Lasten kommen auf den Steuerzahler zu?

Ich kam zu einer Zahl von elf Milliarden Euro, die man aus heutiger Sicht als definitive Kosten ansetzen muss für die Rettung oder Stützung der HSH seit 2009. Da sind nicht die Verluste auf die Beteiligung einbezogen vor 2009. Es könnten bis zu 18 Milliarden Euro werden. Ich hoffe aber, wir sind eher bei den elf Milliarden Euro - insbesondere, wenn jetzt der Verkauf erfolgreich ist.

Das Interview führte Patrik Baab

Weitere Informationen Ex-HSH-Schiffe: Staatsflotte auf Crashkurs? Hamburg und Schleswig-Holstein haben der HSH Nordbank faule Schiffskredite abgekauft. Doch das Portfolio droht komplett auszufallen. Die Opposition fürchtet Milliardenverluste. (12.01.2017) mehr Der teuerste Tag der Landesgeschichte? Hamburg und Schleswig-Holstein haben am Donnerstag faule Kredite aus der HSH Nordbank übernommen. Es ist ein Fünf-Milliarden-Euro-Deal. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Transaktion. (30.06.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2017 | 17:00 Uhr