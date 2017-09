Stand: 27.09.2017 13:29 Uhr

Günther trifft Königin und Regierungschef

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist bei seiner ersten Auslandsreise als Regierungschef empfangen worden wie ein Staatsgast. In Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen begleitete eine Motorrad-Eskorte Günthers Wagen auf dem Weg zum Staatsministerium. Dort sprach der CDU-Politiker mit Dänemarks Regierungschef Lars Løkke Rasmussen. Er sei froh, dass Günther sich die Zeit nehme, sagte Rasmussen - und unterstrich die besondere Beziehung zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein. Das Zusammenleben auf beiden Seiten der Grenze sei beispielhaft, erklärte Rasmussen. Günther sagte Kontinuität bei der Zusammenarbeit der Minderheiten zu.

Der Regierungschef des nördlichsten Bundeslandes sprach auch die für beide Länder wichtigen Verkehrsprojekte Fehmarnbelt-Tunnel und die Jütlandroute über die A 7 an. Günther versicherte, dass alles getan werde, damit die Projekte zügig voranschreiten. Es sei vereinbart worden, bei wichtigen Themen wie der Verkehrspolitik- aber auch in den Bereichen Gesundheit und Bildung - den Austausch vorantreiben zu wollen, so Günther.

20 "lockere" Minuten mit der Königin

Vom Staatsministerium ging es für Günther anschließend Richtung Schloss Amalienborg, wo er von Königin Margrethe II. zu einer Privataudienz empfangen wurde. Die Königin nahm sich etwa 20 Minuten Zeit für den Gast aus Schleswig-Holstein. Sie sprachen unter anderem über die deutsch-dänischen Beziehungen und die Bundestagswahl. Günther nannte die Atmosphäre anschließend - trotz des Protokolls - sehr locker. "Irgendwie traurig, dass es dann zu Ende war. Aber wir haben ja beide noch Termine", sagte Günther, der am Nachmittag noch Transportminister Ole Birk Olesen treffen will.

Günther: "Kann Ergebnis nicht schönreden" Schleswig-Holstein Magazin - 24.09.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht einen klaren Regierungsauftrag für die Union. "Das Ergebnis kann ich aber nicht schönreden", sagte er im NDR Interview.







