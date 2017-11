Stand: 02.11.2017 14:05 Uhr

Günther: Fortschritte bei Jamaika-Sondierung

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht bei den Sondierungsgesprächen von Union, FDP und Grünen auf Bundesebene Fortschritte. "Wir sind schon ein erhebliches Stück vorangekommen", sagte der CDU-Politiker auf NDR Info. Allerdings gebe es auch noch Konfliktpunkte, die noch nicht gelöst seien.

Als Beispiele nannte Günther die Flüchtlingspolitik oder die Bereiche Energie und Klimaschutz. "Das ist aber zum jetzigen Verfahrensstand auch normal. Hier gibt es einfach große Unterschiede in den Parteien."

Sondierung: Günther für andere Vorgehensweise NDR Info - Aktuell - 02.11.2017 13:15 Uhr Autor/in: Dominik Lauck Bei den Sondierungsgesprächen von Union, FDP und Grünen wird laut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günter zu viel über Maximalforderungen gesprochen. Das sagte er auf NDR Info.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Günther: Nicht zu viel über Maximalforderungen sprechen

Mit Blick auf die Jamaika-Verhandlungen in Schleswig-Holstein sagte Günther, hier habe man seinerzeit allen beteiligten Parteien auch Erfolge gegönnt. "So sind wir die strittigen Themen auch im Einzelnen durchgegangen."

Nach Einschätzung des CDU-Politikers fehlt es daran noch bei den Verhandlungen in Berlin. "Es fehlt also am sich gegenseitig Erfolge gönnen können." In Berlin werde zu viel über Maximalforderungen gesprochen. "Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren", sagte der Regierungschef von Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Link Streit bei Sondierung: Die Liste wird länger Nach Flüchtlingspolitik und Klimaschutz konnten sich die Jamaika-Sondierer auch bei den Themen Verkehr und Landwirtschaft bislang nicht einigen. Mehr zum Stand der Dinge bei tagesschau.de. extern Bundestagswahl: So wählte der Norden Welche Partei hat wie viele Stimmen bekommen und wie viele Prozente geholt? Wer regiert künftig Deutschland? Das Wichtigste zur Bundestagswahl 2017 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mittagsecho | 02.11.2017 | 13:15 Uhr