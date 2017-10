Stand: 24.10.2017 12:47 Uhr

Gülle im Garten: Verfahren wird eingestellt

Acht Monate ist es her, dass in Strenglin (Kreis Segeberg) etwa 120.000 Liter Gülle auf dem Grundstück eines Landwirts ausliefen. Der Behälter war geplatzt, weil der Bauer sich laut Gutachten nicht an Wartungsvorschriften gehalten hatte. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Kiel das Verfahren gegen den Mann vorläufig eingestellt. Statt vor Gericht zu kommen muss der Landwirt 1.000 Euro Strafe zahlen. Da es um den Vorwurf der Fahrlässigkeit gehe und nicht um Vorsatz, reiche in diesem Fall eine Geldauflage, sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler NDR1 Welle Nord. Sobald das Geld eingegangen ist, wird die Akte endgültig geschlossen.

120.000 Liter Gülle aus geplatztem Tank läuft aus NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.02.2017 18:00 Uhr In Strenglin im Kreis Segeberg ist ein Gülle-Tank geborsten. Rund 120.000 Liter Jauche liefen aus. Ein Teil davon floss laut Feuerwehr in die Kanalisation. Einsatzkräfte spülen Gräben und Straßen.







Schuld war ein rostiger Eisenring

Mitte Februar war der Gülle-Behälter geplatzt. Schuld daran war ein rostiger Eisenring, der die Holzbohlen des Behälters einfasste. Als die Einsatzkräfte anrückten, war die Jauche bereits in die Kanalisation gelaufen. Insgesamt waren 55 Feuerwehrleute vor Ort. Mit Dichtkissen konnten sie verhindern, dass sich die Gülle weiter ausbreitete.

