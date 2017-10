Stand: 09.10.2017 18:12 Uhr

Grüne und FDP kritisieren Unions-Kompromiss

Der Ton der Einigkeit zwischen CDU und CSU im Bund in der Flüchtlingsfrage sorgt bei Grünen und FDP in Schleswig-Holstein für Skepsis: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich mit Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) auf einen Zuzug von maximal 200.000 Flüchtlingen im Jahr geeinigt. Das Wort "Obergrenze" fiel bei dem Kompromiss aber nicht. Ab Mittwoch kommender Woche will die Kanzlerin mit FDP und Grünen über eine "Jamaika"-Koalition verhandeln.

Grüne in SH: "Keine Zahlenspielchen"

"Die Einigung ist zwar Voraussetzung für Gespräche, ist aber mitnichten deren Ergebnis", sagte Luise Amtsberg, schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete der Grünen. Ihre Partei wolle beispielsweise den Familiennachzug erleichtern und weg von einer Asylpolitik, die sich an innenpolitisch motivierten Zahlenspielchen orientiere, sagte Amtsberg NDR 1 Welle Nord.

FDP: "Völliger Unsinn"

Ähnliche Reaktion gibt es vom FDP-Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki: Eine hypothetische Zahl, wie die von CDU und CSU sei völliger Unsinn. "Notwendig ist aber ein Einwanderungsgesetz. Es muss klare Regeln für eine Aufnahme, aber auch für eine geregelte Rückführung von Flüchtlingen geben.

CDU: "Jetzt wichtigen Zukunftsfragen widmen"

CDU-Landeschef Daniel Günther zeigte sich hingegen mit der Einigung zwischen CDU und CSU zufrieden. Sie sei überfällig gewesen, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident. Damit könne man sich nun anderen wichtigen Zukunftsfragen widmen.

