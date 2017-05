Stand: 10.05.2017 18:27 Uhr

Großübung als Stresstest für Tausende Soldaten

Ein NATO-Staat wurde angegriffen, einige Teile sind vom Feind besetzt worden - ein Bündnisfall. Das ist das Szenario ihrer Übung: Rund 350 Fallschirmjäger landen an diesem Nachmittag auf den Feldern und Äckern rund um Ahrenviölfeld (Kreis Nordfriesland). Insgesamt nehmen bis Freitag kommender Woche etwa 3.500 Soldaten aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich an der Großübung teil. Sie sollen unter anderem noch einen Flugplatz erobern, einen fiktiven Hafen einnehmen und europäische Zivilisten aus einer misslichen Lange befreien. Details will Oberstleutnant Tom Goeller nicht nennen, denn die Soldaten selbst wissen auch noch nicht genau, was konkret auf sie zukommt. Wie im Ernstfall eben.

Großes Bundeswehrmanöver in Nordfriesland Schleswig-Holstein Magazin - 10.05.2017 19:30 Uhr Die Division "Schnelle Kräfte" trainiert in Nordfriesland Flugplätze und Häfen einzunehmen und Menschen zu evakuieren. Den Auftakt machte eine Luftlandeoperation der Fallschirmjäger.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fallschirmjäger können sich mal verletzen

Wie riesige olivgrüne Pilze schweben die Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte an ihren Schirmen über die Weiten Nordfrieslands. Sie kommen schnell runter. Aus rund 400 Meter Höhe sind sie aus einer Transall gesprungen, fallen jetzt mit etwa sechs Metern pro Sekunde. Viel Spiel, den Fallschirm an einen bestimmten Platz zu steuern, haben die Elitesoldaten nicht. "Der Mann am Schirm kann kaum lenken. Er ist dem Wind ausgeliefert", sagt Goeller.

Bei der Landung werden einige Soldaten über den Boden geschleift, sie drehen sich - den Elementen ausgeliefert - hin und her. "Der Sprung war ein bisschen turbulent. Sehr windig heute. Die Landung war auch ein bisschen härter", sagt einer der Fallschirmspringer. Einige Männer verletzten sich auch. "Das kann schon mal passieren", sagt ein Soldat. Meistens seien es kleinere Blessuren. Die Gesichter sind zum Teil zur Tarnung grün geschminkt, einige schwitzen trotz der niedrigen Temperaturen.

"Adrenalin pur"

Etwa zwei Jahre lang wurde die Großübung "Red Griffin/Colibri 50" vorbereitet. Mit der Übungsserie will die Division Schnelle Kräfte des Heeres (DSK) die Einsatzverfahren überprüfen. In der DSK sind sämtliche Fallschirmjäger, die Hubschrauber und das Kommando Spezialkräfte zusammengefasst. Auch die Zusammenarbeit mit Luftwaffe und Marine sowie die Luftrettung von Verwundeten unter Kampfbedingungen sollen in den kommenden Tagen noch geübt werden.

Mit aktuellen politischen Entwicklungen hat das Manöver nach Angaben der Bundeswehr nichts zu tun. Zu politische Fragen oder den aktuellen Vorkommnissen in der Bundeswehr will sich an diesem Mittwoch niemand äußern. Das Training geht vor. Solche Großübungen seien eben etwas anderes als der Alltag auf den Truppenübungsplätzen, heißt es bei der Bundeswehr. Der Stresslevel ist höher. "Das ist Adrenalin pur", sagt der Divisionskommandeur, Generalmajor Andreas Marlow.

Fallschirmjäger bei Großübung "Red Griffin/Colibri 50

















Weitere Informationen Tornado-Piloten lernen über Jagel Angehende Tornado-Piloten fliegen künftig über Norddeutschland. Die Luftwaffe hat die Ausbildung aus der Wüste New Mexicos abgezogen. Die ersten Jet-Besatzungen starten ihre Ausbildung in Jagel. mehr Bundeswehr in SH bekommt eine halbe Milliarde Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Marine in Kiel besucht. Dabei kündigte sie an, dass die Bundeswehr 500 Millionen Euro in ihre Standorte in SH investieren will. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2017 | 17:00 Uhr