Stand: 27.12.2016 08:33 Uhr

Größte Bürgerbeteiligung des Landes startet

Anfang Dezember hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein ihre neuen Regionalpläne für den Ausbau der Windenergie vorgestellt. Demnach ist geplant, dass die Windkraftanlagen in Zukunft in 354 ausgewiesenen Vorranggebieten stehen. Die Pläne sind seit mehreren Wochen im Internet zu sehen - ab heute können Anwohner über die Bürger- und Behörden-Online-Beteiligung (BOB-SH) Einwände erheben. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) sprach, als er die Pläne vorstellte, von der "größten institutionalisierten Bürgerbeteiligung in der Geschichte des Landes."

Die neuen Regionalpläne im Detail Planungsraum I Der Planungsraum I umfasst die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. mehr Planungsraum II Im Osten des Landes gehören die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön zum Planungsraum II. mehr Planungsraum III (West) Die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg liegen im westlichen Teil des Planungsraums III. mehr Planungsraum III (Ost) Der östliche Teil des Planungsraums III umfasst die Kreise Segeberg, Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. mehr

Möglicher neuer Plan: 2017

Bis Ende Juni 2017 können Bürger im Internet alle Bewertungskriterien und -dokumente einsehen und diese direkt online kommentieren. Wie das funktioniert, ist in einem Video online erklärt. Durch das Tool soll jeder Bürger schnell und einfach nachvollziehen können, welche Kriterien bezogen auf seine Gemeinde angewendet wurden. "Niemand muss dafür mehr zum Amt rennen", versprach der Ministerpräsident. Er rechnet mit Protesten. Nach Ablauf der Frist will die Regierung die Einwände auswerten und im Herbst 2017 einen zweiten Entwurf vorlegen. Läuft alles glatt, sollen die Pläne im Sommer 2018 greifen. Alternativ könnte es eine dritte Anhörungsrunde geben.

Strom von drei Atomkraftwerken ersetzen

Aktuell gibt es rund 3.100 Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein - bis 2025 sollen es laut den Plänen 3.600 werden. Die Anlagen sollen auf knapp zwei Prozent der Landesfläche stehen - den sogenannten Vorranggebieten. In anderen Gegenden sollen langfristig Windräder verschwinden, zum Beispiel in Dithmarschen. Denn laut den Plänen der Regierung stehen aktuell etwa 1.300 Windräder außerhalb der ausgewiesenen Gebiete. Mit dem Ausbau der Windkraft will das Land den Ausstieg aus der Atomenergie und den Wegfall der drei Atomkraftwerke im Norden ausgleichen.

Viele Kriterien definierten Pläne

Die neuen Pläne waren notwendig geworden, nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig die alten Pläne Anfang 2015 gekippt hatte. Die Gebiete, in denen Windkraft möglich sein soll, wurden anhand eines Kriterienkatalogs ausgewählt - unter anderem wollte die Regierung nach eigenen Angaben Einschränkungen für Mensch und Natur eindämmen. Mehrere Ministerien und die Staatskanzlei prüften bei der Planung Hunderte Vorgaben, Vorschriften und Verbote.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2016 | 08:00 Uhr