Stand: 23.01.2017 19:00 Uhr

"Gorch Fock": Reparatur oder Neubau?

Wie geht es weiter mit der "Gorch Fock"? Seit einem Jahr liegt das Segelschulschiff der Deutschen Marine in Niedersachsen in der Werft - und immer wieder tauchen neue Schäden auf. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord prüft das Verteidigungsministerium derzeit, ob die "Gorch Fock" weiter repariert oder außer Dienst gestellt wird. CDU-Verteidigungsexperte Ingo Gädechens sagte, geprüft werde auch ein Neubau. Laut Gädechens soll es auch in Zukunft ein Segelschulschiff geben.

Reparaturen kosten 35 Millionen Euro

Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in der kommenden Woche entscheiden, wie es weiter geht. Hintergrund sind offenbar die immens gestiegenen Kosten für Reparaturen an dem 58 Jahre alten Schiff. Anfang vergangenen Jahres sei ein Reparaturbedarf von 9,6 Millionen Euro anberaumt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums NDR 1 Welle Nord. Bei einer Überprüfung stellten Fachleute später fest, dass die Masten marode sind und ersetzt werden müssen. Im Verlauf der Arbeiten entdeckten sie außerdem noch Schäden am Deck. Der Reparaturbedarf liegt nach Angaben des Ministeriums inzwischen bei etwa 35 Millionen Euro. Im Oktober sei deshalb entschieden worden, alle weiteren Arbeiten vorerst zu stoppen.

Botschafterin und Teambuilderin

Die "Gorch Fock" gilt als Aushängeschild der Deutschen Marine. Sie ist der Marineschule Mürwik in Flensburg unterstellt. Heimathafen ist Kiel. Seit Jahrzehnten wird auf dem Dreimaster der Offiziersnachwuchs ausgebildet. Betroffen vom Ausfall der "Gorch Fock" sind auch mehr als 200 Offiziersanwärter. Im Rahmen ihrer Ausbildung sind sie normalerweise einige Monate auf dem Segelschulschiff unterwegs. Diesen Ausbildungsabschnitt hält die Marine für besonders wichtig, weil auf dem engen Schiff unter anderem das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Teambildung besonders gefördert werden.

