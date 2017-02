Stand: 15.02.2017 14:03 Uhr

Google dementiert: Kein Standort in SH geplant

Der Technologiekonzern Google verfolgt keine Pläne für ein neues Rechenzentrum in Schleswig-Holstein. An den Spekulationen sei nichts dran, sagte ein Sprecher NDR 1 Welle Nord. Ein Bericht der "Kieler Nachrichten" hatte nahegelegt, dass das Unternehmen sein fünftes Datenzentrum in Europa im nördlichsten Bundesland errichten könnte. Dennoch stehen die Landesregierung und der IT-Riese in Kontakt. In der kommenden Woche soll es in Schleswig-Holstein ein Treffen geben, an dem auch Vertreter des Konzerns und der Regierung teilnehmen. Es gehe um einen Austausch zum Thema erneuerbare Energien, erklärte der Google-Sprecher.

Schleswig-Holstein setzt sehr auf Windkraft

Google ist auf den Norden Deutschlands offenbar aufmerksam geworden, weil es sich selbst verpflichtet hat, seinen Energiebedarf durch möglichst viel erneuerbare Energie abzudecken. Da scheint es nicht abwegig, sich mit einer Region zu beschäftigen, die sich auch in der Lage sieht, drei Atomkraftwerke durch Wind zu ersetzen. Vor allem Onshore- und Offshorewind sollen in Schleswig-Holstein künftig die 40 Terrawattstunden liefern, die bislang durch Atomstrom produziert werden.

Löst Google das Energie-Speicher-Problem?

Google arbeite daran, die Stromversorgung als Ganzes ökologischer zu machen, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Löst am Ende womöglich der IT-Konzern Google ein Energieproblem im Norden? In Schleswig-Holstein gibt es ein Überangebot an Windstrom. Zuverlässige technische Lösungen zur Speicherung des Stroms fehlen jedoch. Weil er nicht ins Netz eingespeist werden kann, müssen Windparks immer wieder mal heruntergefahren werden.

